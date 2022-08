Zwigato : Kapil Sharma vous surprendra par son talent d’acteur alors qu’il incarne un mari orthodoxe dans le film de Nandita Das

A l’instant où vous regarderez la bande-annonce de Zwigato, vous vous poserez la question Kapil Sharma est-ce vous ? Le comédien as tente sa chance pour devenir acteur depuis un bon moment et semble maintenant avoir réussi à le devenir. Eh bien, cette bande-annonce de Kapil Sharma parle beaucoup de lui en tant qu’acteur amélioré. La bande-annonce de Kapil Sharma avec la puissante maison Shahana Goswami a été partagée en ligne par le compte Twitter du Festival international du film de Toronto et le film sera présenté en première dans la section “Cinéma mondial contemporain” du festival du film cette année.

Lors de la première mondiale de ZWIGATO, le réalisateur @nanditadas forme son regard sociopolitique sur l’économie des concerts avec cette histoire sur les épreuves et les tribulations d’un chauffeur-livreur d’applications alimentaires. Mettant en vedette @KapilSharmaK9 et @shahanagoswami. #TIFF22 https://t.co/cl8a1WASTL pic.twitter.com/gOVxM0Ewym TIFF (@TIFF_NET) 17 août 2022

La bande-annonce montre Kapil comme le mari de Shahana qui est un homme orthodoxe et qui n’est pas content que sa femme aille travailler et se dit bouleversée par le fait qu’elle va maintenant gagner plus que lui et qu’elle devrait abandonner l’idée de travailler. Kapil est difficile à reconnaître dans le cadre car il joue si bien le rôle. L’homme qui a gagné tout le nom et la renommée grâce à sa comédie a prouvé qu’il y a plus en lui en tant qu’artiste. Kapil Sharma vous surprend en tant qu’acteur; joue le rôle d’un mari orthodoxe dans le film de Nandita Das et les fans deviennent gaga sur la première bande-annonce du film en voulant savoir comment ils pourront bientôt regarder le film à part entière.

Alors que Shahana Goswami a l’air parfait dans le cadre et qu’il parvient à attirer votre attention à l’écran. Ce film est définitivement devenu le plus attendu. Nandita Das est connue pour faire ressortir le meilleur de ses acteurs.