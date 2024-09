Zuzana et Nicholas transforment leur cottage de Brisbane en leur propre maison et studio

Les fondateurs du studio australien Zuzana & Nicholas ont utilisé une « palette robuste » de pierre, de béton et d’acier pour transformer un ancien chalet ouvrier à Brisbane en leur propre studio et maison.

Situé dans le quartier de Red Hill, le cottage a été conçu à l’origine dans le style Queenslander qui définit une grande partie des banlieues de Brisbane – un type de maison à ossature bois surélevée au-dessus d’une crypte ouverte et précédée d’une véranda.

Les architectes Zuzana Kovar et Nicholas Skepper, fondateurs de Zuzana et Nicolasa cherché à restaurer et à mettre à jour le caractère original du cottage après que des modifications au cours du siècle dernier aient vu sa crypte comblée et la majorité de sa structure d’origine remplacée.

« Le projet a été conceptualisé comme une « maison-boutique » et cherchait à résoudre la combinaison d’espaces domestiques privés avec un espace de studio public au sein d’une seule enveloppe de bâtiment », a déclaré le studio à Dezeen.

Conservant la séparation entre la crypte et la maison, le niveau inférieur en béton abrite désormais l’atelier, tandis que les espaces à ossature bois au-dessus contiennent deux chambres et les espaces de vie, de salle à manger et de cuisine.

La matérialité de chacune de ces zones reflète son utilisation, avec des panneaux de bois dur dans les espaces de vie faisant référence à la structure d’origine, et une palette plus utilitaire de béton apparent et de métal pour le studio.

« Les chambres, le salon et la cuisine ont été refaits avec une ossature en bois exprimée dans un bois dur australien indigène, faisant référence à la construction de la maison existante mais avec un nouveau caractère matériel qui apporte une texture et une intimité aux espaces privés », ont déclaré Zuzana & Nicholas.

« Les pièces à l’arrière de la maison, ainsi que le studio d’architecture, ont été réalisées dans une palette plus sobre et plus robuste de pierre, de béton, de blocs enduits et d’acier galvanisé qui semble appropriée à la qualité semi-publique et semi-externe de ces espaces », a-t-il ajouté.

Dans l’atelier, une marche en béton et une porte coulissante en verre pleine hauteur permettent d’accéder au jardin arrière, à côté d’un escalier bordé de livres avec des panneaux en acier pour refléter la lumière naturelle.

« Lorsque les portes coulissantes du studio se rétractent, l’enceinte restante est formée de béton brut et de maçonnerie, donnant la sensation d’une grotte fraîche au bord du jardin, offrant un répit du climat chaud et humide », a déclaré le studio.

Au niveau supérieur, un mur coulissant à l’arrière de la maison ouvre une salle à manger couverte donnant sur le jardin depuis un balcon en treillis d’acier galvanisé.

Une fois fermée, cette paroi coulissante se fond dans le revêtement extérieur en bois peint en blanc de l’étage supérieur de la maison.

Grâce à sa situation sur un terrain d’angle, le studio et la maison ont des entrées et des adresses séparées. L’accès à la maison se fait par l’avant du bâtiment et l’entrée au studio se fait par la rue latérale.

La photographie est de Clinton Weaver.

Crédits du projet :

Architecte: Zuzana et Nicolas

Equipe projet : Zuzana Kovar et Nicolas Skepper

Constructeur: Constructions de Thirdson

Aménagement paysager : Zuzana et Nicolas

Ingénieur en structure : Ingénieurs NGS