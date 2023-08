Zurich Diamond League 2023 : quand et où regarder Neeraj Chopra et Murali Sreeshankar en action

Après avoir remporté une médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme, la star indienne du lanceur de javelot Neeraj Chopra est désormais prête pour la Ligue de diamant de Zurich. Aux côtés de Neeraj, le sauteur en longueur Murali Sreeshankar sera également vu en action lors de l’événement, qui est la 11e étape de la saison en cours de la Diamond League. Le stade Zurich Letzigrund accueillera la compétition d’athlétisme.

Neeraj s’était imposé plus tôt lors des deux premières épreuves de lancer du javelot de la ligue à Doha et à Lausanne. Il a fait l’impasse sur l’édition monégasque en juillet pour se concentrer sur le Championnat du monde d’athlétisme. La préparation a donné des résultats lorsque Neeraj Chopra est devenu champion du monde avec un lancer de 88,17 mètres. Il cherchera à poursuivre son impressionnant parcours à Zurich dans le but de remporter sa troisième médaille en Diamond League de la saison 2023. Il est actuellement troisième au classement de qualification du lancer du javelot masculin avec 16 points.

Pendant ce temps, l’étape zurichoise sera la troisième participation de Sreeshankar à la Diamond League cette saison. Il avait terminé respectivement troisième et quatrième lors des étapes du Pair et de Lausanne plus tôt. Sreeshankar, cependant, n’a pas répondu aux attentes lors du Championnat du monde d’athlétisme, étant éliminé du tour de qualification. Le joueur de 24 ans espère rebondir à Zurich où il affrontera des joueurs de haut niveau comme le champion en titre de la Diamond League Miltiadis Tentoglou et l’ancien médaillé de bronze olympique Simon Ehammer.

En prévision de la Zurich Diamond League 2023 ; voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement :

A quelle date aura lieu la Zurich Diamond League 2023 ?

L’événement de Neeraj Chopra devrait avoir lieu à 00h12 IST le 1er septembre. Le sauteur en longueur Murali Sreeshankar entrera sur le terrain à la Zurich Diamond League 2023 le 31 août et son événement débutera à 23h54 IST.

Où se déroulera la Zurich Diamond League 2023 ?

La Zurich Diamond League 2023 se déroulera au stade Zurich Letzigrund en Suisse.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la Zurich Diamond League 2023 ?

La Zurich Diamond League 2023 sera télévisée sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de la Zurich Diamond League 2023 ?

La Zurich Diamond League 2023 sera diffusée en direct sur l’application et les sites Web JioCinema en Inde.