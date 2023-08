Zurich Diamond League 2023 : Neeraj Chopra et Murali Sreeshankar en action lors de l’étape de la compétition en Suisse

Après une superbe performance aux Championnats du monde d’athlétisme, Neeraj Chopra cherchera à poursuivre son sublime parcours dans la Zurich Diamond League. Chopra, qui a récemment été sacré champion du monde à Budapest, participera jeudi à l’épreuve masculine de lancer du javelot de la Ligue de diamant. Chopra, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, a réalisé un effort étonnant de 88,17 mètres pour devenir le premier athlète indien à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme.

Outre Chopra, les supporters indiens placeront leurs espoirs dans le sauteur en longueur Murali Sreeshankar pour remporter une pièce d’argenterie à la Zurich Diamond League. Le prochain événement à Zurich marquera la 11e étape de la saison 2023 de la Diamond League.

Chopra, qui détient le record national du lancer du javelot de 89,94 m, a remporté la Diamond League l’année dernière. Le joueur de 25 ans a décroché le titre au stade du Letzigrund de Zurich, où il visera une nouvelle fois à défendre son championnat ce jeudi.

Une performance retentissante aux Championnats du monde d’athlétisme offrira certainement à Chopra un coup de pouce bien nécessaire avant la Zurich Diamond League 2023. Chopra se lancera désormais dans la compétition après être resté invaincu cette saison jusqu’à présent. Avant de devenir champion du monde, Chopra a remporté deux meetings de Diamond League à Doha et à Lausanne.

Aux Championnats du monde d’athlétisme, Neeraj Chopra a remporté son premier titre de champion du monde. Avec cela, il est devenu seulement le troisième athlète à remporter à la fois une médaille olympique et des titres aux Championnats du monde.

«C’était génial. Après l’or olympique, je voulais vraiment gagner les championnats du monde. Je voulais juste aller plus loin. C’est génial pour l’équipe nationale, mais c’était mon rêve de remporter l’or aux championnats du monde. Cela a été un grand championnat pour l’Inde et je suis fier d’apporter un autre titre à mon pays. Je ne pense pas que je sois le meilleur lanceur ici. Je voulais en lancer plus ce soir. Je voulais lancer plus de 90 m ce soir mais il faut que toutes les pièces du puzzle soient là. Je n’ai pas pu tout mettre en place ce soir. Peut-être la prochaine fois », a déclaré Chopra, cité par l’agence de presse Reuters.

Pendant ce temps, Murali Sreeshankar participera à sa troisième compétition de saut en longueur de la saison en cours de la Diamond League. Lors de l’étape parisienne de la Ligue de Diamant, Sreeshankar a obtenu une troisième place. Sa performance s’est détériorée à la Lausanne Diamond League où le joueur de 24 ans a décroché la cinquième place. Le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth n’a pas connu une sortie fructueuse aux Championnats du monde d’athlétisme 2023. Sreeshankar a dû subir une élimination prématurée à Budapest.