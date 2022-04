Zurich Classic: Scottie Scheffler relativise les premières difficultés après la victoire au Masters | Nouvelles du golf

Scottie Scheffler dit qu’il a ressenti plus de pression en essayant de faire le PGA Tour qu’il ne l’a fait au Masters

Le champion des Masters Scottie Scheffler se sent moins sous pression en tant que grand vainqueur et numéro 1 mondial qu’au début de sa carrière.

La victoire de Scheffler à Augusta National était sa quatrième en six épreuves en l’espace de seulement 57 jours et a cimenté sa place au sommet du classement mondial.

Le joueur de 25 ans a révélé qu’il « pleurait comme un bébé » le matin de la dernière manche du Masters alors qu’il se demandait s’il était prêt à remporter un titre majeur, mais pense qu’il était plus difficile de simplement se qualifier pour la PGA. Visiter.

« C’est ma troisième année sur le Tour, je ne suis pas vraiment ici depuis si longtemps », a déclaré Scheffler avant la Zurich Classic de cette semaine, où il sera associé à Ryan Palmer dans l’épreuve par équipe.

« Pour moi, j’essaie juste d’apprendre et de continuer à m’améliorer. Heureusement, je suis entouré de beaucoup de gars ici qui sont vraiment talentueux, Ryan étant l’un d’entre eux, où je peux juste apprendre en les regardant jouer. Rien change vraiment. J’essaie juste de m’améliorer progressivement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de la façon dont le champion des Masters 2022, Scheffler, a gravi les échelons pour devenir le n ° 1 mondial Un aperçu de la façon dont le champion des Masters 2022, Scheffler, a gravi les échelons pour devenir le n ° 1 mondial

« Bien sûr, je me souviens des moments où je devais monter et descendre à la Q-School (du PGA Tour) pour obtenir ma carte Korn Ferry, et essayer de courir après ma première victoire sur le Korn Ferry Tour, puis passer de courir après ma première victoire à essayer d’être n ° 1, donc je n’ai pas eu à me soucier des remaniements et des départs.

« Ces choses ne changeront pas pour moi. Je me souviendrai toujours de cette époque. Il y a plus de pression lorsque vous vous battez pour votre carrière. Il y a moins de pression maintenant où j’ai eu du succès.

« Je dirais qu’il y a plus de pression avant le dernier tour de Q-School qu’il n’y a Masters dimanche parce que, si j’échoue à Q-School, j’ai une toute autre année où je n’ai nulle part où jouer.

« J’ai participé aux qualifications du lundi sur le Korn Ferry Tour pour sept ou huit événements. C’est une vie difficile. Vous allez là-bas et tirez six sous, et vous ne pouvez pas jouer le tournoi.

« Je pense que j’ai tiré n’importe où entre 35 et 40 sous (au total) en sept tentatives, et je suis entré dans l’un d’eux, et c’est celui que j’ai tiré quatre sous parce que le vent soufflait à 30 milles à l’heure.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

« Ces choses ne changent pas. Je repense à celles-ci parce que j’ai joué sous la pression la plus immense que j’aurais pu avoir, et maintenant que je suis ici, non pas qu’il y ait moins en jeu, mais c’est simple. Je ‘ J’essaie juste de rester dans l’instant et d’exécuter des tirs. »

Le Zurich Classic voit 80 équipes de deux joueurs jouer en quatre balles et en quatuors en tours alternés, avec les Australiens Cameron Smith et Marc Leishman de retour au TPC Louisiana pour défendre le titre qu’ils ont remporté l’année dernière.

Viktor Hovland et le champion de l’Open Collin Morikawa ont mis de côté leur rivalité à la Ryder Cup pour jouer ensemble, tandis que les coéquipiers européens Ian Poulter et Shane Lowry et Sergio Garcia et Tommy Fleetwood tentent de remporter le titre avec la paire écossaise de Martin Laird et Robert. MacIntyre.