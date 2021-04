Seamus Power s’est retiré de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans

L’Irlandais Seamus Power s’est retiré de la Zurich Classic de la PGA Tour de la Nouvelle-Orléans après avoir été testé positif au coronavirus.

Le joueur de 34 ans, qui devait rejoindre son partenaire David Hearn dans la compétition par équipe à deux au TPC Louisiana, a été remplacé sur le terrain par le premier remplaçant Zack Sucher.

Dans un communiqué, le PGA Tour a déclaré: « Power bénéficiera du soutien total du PGA Tour tout au long de sa période d’auto-isolement selon les directives du CDC. »

Cameron Smith fait équipe avec Marc Leishman pour l’événement, ayant remporté le tournoi en 2017 aux côtés de Jonas Blixt

Power a terminé à la neuvième place lors d’un événement du Korn Ferry Tour à Las Vegas dimanche, sa meilleure performance en sept départs mondiaux en 2021, l’Irlandais étant actuellement n ° 438 mondial et détenant un statut de joueur limité sur le PGA Tour.

Tour de golf de la PGA en direct Vivre de

L’Irlandais est le premier joueur à se retirer d’un événement du PGA Tour en raison d’un test Covid-19 positif depuis que Gary Woodland, Doc Redman et Scott Piercy se sont tous retirés de la Honda Classic le mois dernier.

Jon Rahm et Ryan Palmer reviennent en tant que champions en titre après avoir remporté le concours de 2019 et l’événement de l’année dernière annulé en raison de la pandémie de coronavirus, avec Collin Morikawa, Xander Schauffele et Patrick Cantlay parmi les autres joueurs du top 10 mondial à figurer.

Ryan Palmer et Jon Rahm ont enregistré une victoire de trois coups en 2019

Tyrrell Hatton s’associe à son compatriote anglais Danny Willett et à son compatriote australien Cameron Smith, Marc Leishman, tandis que Viktor Hovland s’associe à l’ancien coéquipier de l’Oklahoma State, Kris Ventura.

Les paires joueront à quatre pour le premier tour et la meilleure balle pour le deuxième tour, les 35 équipes les plus basses et les matchs nuls progressant ensuite jusqu’au week-end. Les équipes jouent ensuite à nouveau pour le troisième tour de samedi, le format de style quatre balles revenant pour le tour final.

Regardez la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans tout au long de la semaine sur Sky Sports. La couverture en direct commence avec les groupes en vedette jeudi après-midi via le bouton rouge sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 20h30.