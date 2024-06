Zuma est « vainqueur » des grandes élections alors que l’Afrique du Sud se dirige vers un gouvernement de coalition | Jacob Zuma Actualités

Johannesbourg, Afrique du Sud – L’ancien président Jacob Zuma apparaît comme le plus grand vainqueur des élections générales en Afrique du Sud alors que son nouveau parti dissident uMkhonto we Sizwe (MK) semble prêt à réaliser des gains importants aux dépens du Congrès national africain au pouvoir dans le pays.

Avec plus de 90 pour cent des votes comptés vendredi soir, le député semblait sur le point de prendre le pouvoir au KwaZulu Natal, confortablement en tête dans une province où l’ANC n’a jamais perdu depuis les premières élections post-apartheid en 1994.

Au niveau national, au fur et à mesure que les résultats tombaient, le MK arrivait en troisième position avec environ 13 pour cent des voix, derrière l’ANC avec environ 41 pour cent des voix et le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (21 pour cent). Les votes comptés jusqu’à présent dressent un tableau clair de la victoire du député sur une partie du soutien traditionnel de l’ANC dans ses bastions.

Outre le KwaZulu Natal et le Cap-Occidental – où le DA semblait prêt à revenir au pouvoir avec une nette majorité – l’ANC a également été critiqué dans la province de Gauteng, où il est également loin d’avoir une majorité propre.

Au cours des deux derniers jours, ces tendances n’ont fait que se consolider, et si elles persistent, l’ANC devra – pour la première fois en 30 ans – plaider auprès de certains partis d’opposition pour qu’ils le soutiennent dans un gouvernement de coalition nationale s’il veut rester au pouvoir. pouvoir sous le président Cyril Ramaphosa. Il devra également faire de même pour rester au pouvoir dans des provinces comme Gauteng.

Ces résultats signalent la « mort de la domination de l’ANC », a déclaré l’analyste Sizwe Mpofu-Walsh.

« Je pense que c’est bon. Il y a autant d’espoir qu’il devrait y avoir de peur. Les gens sont inquiets et incertains de ce qui va se passer ; cela ouvrira de nouvelles voies de changement et de nouvelles voies de responsabilisation », a-t-il déclaré. Mpofu-Walsh a déclaré que la défaite électorale de l’ANC était une combinaison d’arrogance et de déni de ses échecs.

L’analyste politique indépendant Sandile Swana a déclaré que l’ANC avait rejoint d’autres mouvements de libération qui ont été punis pour n’avoir pas tenu leurs promesses de libération. « La Swapo en Namibie, le Zanu PF au Zimbabwe et l’ANC en Afrique du Sud sont exactement dans le même bateau », a-t-il déclaré, faisant référence aux partis qui ont dirigé les mouvements indépendantistes respectivement en Namibie et au Zimbabwe.

Imraan Buccus, universitaire et chercheur à l’Institut de recherche socio-économique Auwal, a déclaré que les résultats des élections témoignent de l’implosion de l’ANC. « Cela correspond à ce qui est arrivé aux mouvements de libération à travers l’Afrique. Il existe des exemples en Zambie et au Kenya », a-t-il déclaré.

Buccusa a déclaré que le résultat des élections était dû à une combinaison d’échecs de l’ANC et d’une économie inégale.

Selon la Banque mondiale, 55 pour cent de la population sud-africaine vit dans la pauvreté. Les 30 années de mandat de l’ANC ont été caractérisées par un chômage croissant – actuellement à 33 pour cent. La corruption systémique et l’inefficacité du gouvernement, qui entraînent une détérioration des conditions de vie, font également partie des problèmes auxquels sont confrontés les Sud-Africains.

Politique populiste

Les premières projections électorales suggèrent que même si l’ANC a connu une perte massive de soutien, les autres partis d’opposition n’ont pas été en mesure d’en tirer parti.

Au fur et à mesure que les résultats étaient consolidés, le DA a montré des gains marginaux. Son chef, John Steenhuisen, s’est déclaré vendredi aux journalistes satisfait de la croissance de son parti. « La croissance est la croissance », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a parlé de la légère augmentation du soutien à son parti. Il a remporté 21 pour cent des voix et des sièges aux élections de 2019.

Pendant ce temps, ce n’est pas seulement l’ANC qui semble avoir perdu des électeurs au profit du MK. Les chiffres des combattants de la liberté économique, de gauche, ont également chuté.

Le parti MK a attiré des soutiens dans toute la province natale de Zuma, le KwaZulu-Natal, attirant des électeurs dans les zones rurales et urbaines, ainsi que dans les régions des provinces de Gauteng et de Mpumalanga.

Zuma, un pilier du mouvement anti-apartheid qui a été démis de ses fonctions présidentielles en 2018 au milieu d’un nuage d’allégations de corruption, est une figure populaire parmi de nombreux Sud-Africains et s’est appuyé sur des politiques populistes pour attirer des votes.

Durant la campagne électorale, il a attribué les luttes de l’Afrique du Sud au « capital monopolistique blanc » et a présenté son successeur, Ramaphosa, comme un « agent du capital ». Il a également critiqué l’ANC pour ses échecs, sans admettre qu’il a été président du parti pendant 10 ans et vice-président pendant autant d’années. Zuma a fait des promesses audacieuses pour mettre fin au chômage et à la pauvreté.

Il a nié tout acte répréhensible et s’est présenté comme une victime de la justice. L’ancien président a un casier judiciaire pour outrage au tribunal et a, de ce fait, été emprisonné en juillet 2021.

Swana a déclaré que les scandales de Zuma n’avaient pas fait dérailler son soutien. « Zuma a su se présenter comme une victime persécutée par tous », a-t-il déclaré.

Le président national de l’ANC, Gwede Manatshe, a admis qu’il avait été surpris par la performance du parti MK au KwaZulu-Natal et a reconnu que l’ANC avait obtenu de mauvais résultats dans les sondages de cette année.

« MK se porte bien en KZN ; ils m’ont un peu surpris », a-t-il déclaré.

Mantashe a cependant attribué le soutien de Zuma au nationalisme ethnique, arguant que Zuma avait fait appel à la population zouloue de la province, avec laquelle il partage une identité tribale, pour galvaniser son soutien.

Mais Swana a déclaré que le soutien de Zuma allait au-delà de la politique identitaire.

« Zuma est aimé des habitants du KwaZulu-Natal », a-t-il déclaré, attribuant cela au rôle qu’il a joué dans la négociation de la fin des violences post-apartheid au sein de la population majoritairement zouloue de cette province.

Il a souligné comment l’entrée de Zuma dans le parti MK a effectivement fracturé l’ANC, de nombreux autres dirigeants et partisans du parti étant également passés au nouveau foyer politique de l’ancien président.

Cette division interne a coûté cher à l’ANC, a-t-il déclaré.

L’utilisation par Zuma de politiques et de rhétoriques populistes, ainsi que le succès de cette stratégie, s’inscrivent dans la tendance mondiale de soutien aux dirigeants populistes, a déclaré Buccus, citant comme exemples l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro et l’ancien président philippin Rodrigo Duterte.

« Dans le contexte des échecs actuels du gouvernement ANC, les gens recherchent des alternatives », a-t-il déclaré. « Nous avons vu des exemples comme celui-ci dans le monde entier. »

Qui formera le prochain gouvernement ?

Alors que la Commission électorale devrait annoncer les résultats définitifs dimanche, l’ANC a déjà entamé des négociations informelles avec d’éventuels partenaires de coalition.

Mantashe, de l’ANC, a déclaré que son parti n’avait pas prévu ce résultat, déclarant : « Les coalitions sont une conséquence, vous ne prévoyez pas de conséquences. »

Le Parti MK avait toutefois exclu une coalition avec l’ANC.

Les autres partis d’opposition sont restés discrets quant à leur intention de négocier avec l’ANC, affirmant qu’ils attendraient d’abord l’annonce des résultats définitifs. Selon la loi, un président doit être élu dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats des élections par la Commission électorale.

Mpofu-Walsh a déclaré que le terrain politique de l’Afrique du Sud devrait être « bruyant et instable ».

Mais il a ajouté que toutes les conséquences du déclin du soutien à l’ANC se feront sentir avec le temps.