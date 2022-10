Zuckerbergs critiqué pour avoir profité de l’événement UFC en privé (VIDEO)

Le président de l’UFC, Dana White, a précédemment déclaré que les affirmations selon lesquelles le PDG de Facebook avait loué l’Apex étaient “des taureaux totaux – t”

Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont pu être vus au bord du ring à l’UFC Vegas 61 samedi soir, ce qui a déclenché des critiques et la réapparition d’affirmations selon lesquelles le PDG de Facebook avait loué l’UFC Apex.

Zuckerberg a publié une photo avec sa femme et combattante Mackenzie Dern sur Instagram samedi soir où il a dit qu’il était ravi de voir le combattant américano-brésilien, qui a ensuite perdu une décision majoritaire face à Yan Xiaonan dans l’événement principal, en action.

“Merci Dana White de nous avoir invités,” Zuckerberg a écrit en taguant le président de la promotion MMA.

White a annoncé mardi que l’Apex serait fermé aux fans et aux médias ce week-end, mais Dern a affirmé que Zuckerberg l’avait loué en privé avant la nuit du combat.

“Je sais que Mark Zuckerberg a loué tout l’événement, donc je sais qu’il sera là. Mais je ne sais pas si c’est juste, littéralement, lui et sa femme, s’il va avoir des amis ou si c’est juste comme une petite fête. Je ne sais pas,” Dern a dit.

White a tenté de démystifier ces affirmations en tweeter: “Mark Zuckerberg n’a PAS loué l’UFC Apex. C’est des taureaux totaux—t, “ jeudi.

Mais les accusations selon lesquelles le milliardaire avait loué en privé le lieu de Vegas ont refait surface en ligne une fois que des photos et des vidéos du couple sont apparues sur les réseaux sociaux, l’UFC ayant également téléchargé une photo de Zuckerberg et White ensemble.

Zuckerberg pouvait être vu sur ses pieds en train de profiter de l’action à un moment donné. Mais la nature rude et violente d’un combat entre Raoni Barcelos et Trevin Jones s’est avérée trop difficile pour Priscilla Chan, qui a été vue grimacer et se détourner dans des images virales visionnées un million de fois sur Twitter au grand amusement de l’ancien challenger au titre des poids welters Gilbert Burns.

Ailleurs sur la plateforme, des personnalités du jeu de combat ont critiqué la présence des Zuckerberg.



“Oui, qui d’entre nous n’a pas acheté une arène entière pour regarder les athlètes se matraquer alors que nous ne pouvons pas être dérangés d’être parmi les masses non lavées?” a demandé l’ancien prétendant au championnat des poids moyens Nathan Quarry.

“Je dirais que pour la plupart d’entre nous, le luxe consiste à acheter de la moutarde brune.”

“Le fait que l’UFC pense que c’est une excellente opportunité de marketing montre à quel point ils sont déconnectés”, Carrière ajoutée.

«Je suis assez vieux pour me rappeler quand les combattants étaient le tableau principal. Pas le promoteur. Et certainement pas un invité aux combats.

Un autre ancien challenger au titre, Al Iaquinta, n’a pas non plus été impressionné, qui a fait remarquer: «La meilleure partie des événements UFC en direct est la foule qui devient folle. Genre, restez à la maison, mon frère, qu’est-ce que c’est que ce bordel.