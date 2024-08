Zuckerberg regrette d’avoir cédé à la pression de la Maison Blanche sur le contenu

Mark Zuckerberg dit regretter que Meta ait cédé à la pression de l’administration Biden pour censurer le contenu, affirmant dans une lettre que l’interférence était « mauvaise » et qu’il prévoyait de riposter si cela se reproduisait.

Le PDG de Meta a exprimé ses griefs dans une lettre adressée lundi à la commission judiciaire de la Chambre des représentants en réponse à son enquête sur la modération des contenus sur les plateformes en ligne. Zuckerberg a détaillé comment de hauts responsables de l’administration ont fait pression sur l’entreprise pour censurer certains messages sur le Covid-19, notamment l’humour et la satire, et a « exprimé beaucoup de frustration » lorsque la plateforme de médias sociaux a résisté.

« Je pense que la pression du gouvernement était injustifiée et je regrette que nous n’ayons pas été plus francs à ce sujet », a écrit Zuckerberg. « Je suis convaincu que nous ne devons pas compromettre nos normes de contenu en raison de pressions exercées par une quelconque administration, quelle qu’elle soit, et nous sommes prêts à réagir si une telle situation se reproduit. »

Zuckerberg a également exprimé ses regrets d’avoir essentiellement caché du contenu lié à la couverture du New York Post sur Hunter Biden avant l’élection de 2020, qui, selon le FBI, pourrait être enraciné dans une opération de désinformation russe.

« Il est désormais clair que ce reportage n’était pas de la désinformation russe et, rétrospectivement, nous n’aurions pas dû rétrograder l’histoire », a-t-il écrit.

Les républicains du comité, dirigés par le représentant de l’Ohio Jim Jordan, a célébré la lettre dans une longue série de publications sur X, la qualifiant de « grande victoire pour la liberté d’expression ».

La Maison Blanche a publié une déclaration défendant l’approche de l’administration concernant les informations sur le Covid-19.

« Face à une pandémie mortelle, cette administration a encouragé des actions responsables pour protéger la santé et la sécurité publiques », indique le communiqué. « Notre position a été claire et cohérente : nous pensons que les entreprises technologiques et les autres acteurs privés devraient prendre en compte les effets de leurs actions sur le peuple américain, tout en faisant des choix indépendants sur les informations qu’ils présentent. »

Cette lettre est le dernier volet d’une polémique qui dure depuis plusieurs années à Washington sur le rôle des réseaux sociaux dans la suppression des contenus favorables aux conservateurs.

Une fois qu’Elon Musk a acheté Twitter (maintenant X) fin 2022, transformant la plateforme en un havre de « liberté d’expression » et rétablissant de nombreux contributeurs conservateurs interdits, Zuckerberg est devenu un cible particulière de la Jordanie.

Comme beaucoup de personnes à droite, Jordan a affirmé que l’administration Biden avait indûment fait pression sur les plateformes de médias sociaux pour qu’elles suppriment des contenus sur des sujets allant du Covid-19 à l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Jordan a exigé de Meta des enregistrements détaillés des communications internes et a menacé d’entendre le magnat de la technologie pour outrage au Congrès avant désescalade à la dernière minuteaffirmant que Meta avait fourni les documents qu’il avait demandés.

Zuckerberg a également déclaré qu’il ne répéterait pas les contributions qu’il avait faites lors du dernier cycle d’élection présidentielle pour financer les infrastructures électorales, affirmant que même si elles étaient censées être non partisanes, certaines personnes interprétaient toujours cet effort comme bénéficiant à l’un ou l’autre parti.

« Mon objectif est d’être neutre et de ne pas jouer un rôle d’une manière ou d’une autre, ni même de donner l’impression que je joue un rôle », a-t-il déclaré. « Je n’ai donc pas l’intention d’apporter une contribution similaire au cours de ce cycle. »

Steve Heuser a contribué à ce rapport.