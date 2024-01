Zuckerberg présente ses excuses aux familles des enfants blessés en ligne alors que le Sénat interroge les PDG du secteur technologique

Les dirigeants des plus grandes sociétés de médias sociaux du pays ont été interrogés mercredi à Capitol Hill sur la sécurité des enfants, les leaders technologiques cherchant à défendre leurs entreprises contre les accusations selon lesquelles ils n’auraient pas réussi à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus.

“M. Zuckerberg, vous et les entreprises avant nous – je sais que vous ne le voulez pas, mais vous avez du sang sur les mains”, a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, RS.C., devant la commission judiciaire du Sénat. l’audience a débuté. Ce commentaire a suscité les applaudissements des familles rassemblées dans la salle d’audience dont les enfants sont morts après avoir été pris au piège dans certains des côtés les plus sombres de leurs estrades.

“Vous avez un produit qui tue des gens”, a ajouté Graham.

Plus tard au cours de l’audience, le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a appelé Zuckerberg de Meta à s’excuser directement auprès des familles présentes dans la salle.

“Ils sont là. Vous êtes à la télévision nationale… Voudriez-vous vous excuser pour ce que vous avez fait à ces bonnes personnes ?” insista Hawley.

Le PDG de Meta, la société mère de Facebook et d’Instagram, s’est alors levé et s’est retourné pour s’adresser aux parents.

“C’est terrible. Personne ne devrait avoir à subir les choses que vos familles ont endurées”, leur a dit Zuckerberg. “Et c’est pourquoi nous investissons autant et allons continuer à faire des efforts de pointe pour garantir que personne n’ait à subir les choses que vos familles ont dû subir.”

Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

La commission judiciaire du Sénat, lors d’une audience destinée à mobiliser le soutien à une législation fédérale visant à protéger les enfants du monde en ligne, a également entendu Linda Yaccarino de X, Shou Chew de TikTok, Evan Spiegel de Snap et Jason Citron de Discord.

L’exploitation sexuelle des enfants en ligne est un problème croissant aux États-Unis. Selon le National Center for Missing & Exploited Children, les cyber-informations quotidiennes sur le matériel pédopornographique en ligne ont été multipliées par dix au cours des 10 dernières années, pour atteindre 100 000 rapports quotidiens en 2023.

Le président Dick Durbin, démocrate de l’Illinois, a qualifié l’exploitation des enfants en ligne de « crise en Amérique » alimentée par des changements technologiques rapides qui donnent aux prédateurs « de nouveaux outils puissants » pour cibler les enfants.

Parmi les PDG qui ont témoigné, Durbin a déclaré que « ce ne sont pas seulement les entreprises technologiques qui ont contribué à cette crise, elles sont également responsables de nombreux dangers auxquels nos enfants sont confrontés en ligne ».

“Leurs choix de conception, leur incapacité à investir de manière adéquate dans la confiance et la sécurité et leur recherche constante de l’engagement et du profit plutôt que de la sécurité de base ont tous mis nos enfants et nos petits-enfants en danger”, a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture.

Graham a reconnu qu’il y avait certains points positifs dans les sites sociaux, mais “le côté obscur n’a pas été traité”.

“Il est maintenant temps de s’attaquer au côté obscur parce que les gens ont pris votre idée et en ont fait un cauchemar pour le peuple américain”, a déclaré Graham.

Anna Moneymaker/Getty Images

En réponse, les PDG ont largement mis l’accent sur les mesures qu’ils ont prises pour tenter d’atténuer ces problèmes. Meta a récemment annoncé son intention de masquer le contenu qu’elle juge inapproprié pour les adolescents, et Zuckerberg a souligné les 30 outils qu’ils ont créés pour protéger les enfants et aider les parents à naviguer dans le monde en ligne.

Chacun des PDG s’est adressé aux familles présentes dans la salle et a présenté ses condoléances, bien que Zuckerberg ait également repoussé le lien entre la santé mentale et les médias sociaux dans son discours d’ouverture.

“Avec une grande partie de notre vie passée sur les appareils mobiles et les réseaux sociaux, il est important d’examiner les effets sur la santé mentale et le bien-être des adolescents. Je prends cela très au sérieux”, a déclaré Zuckerberg. “La santé mentale est une question complexe et les travaux scientifiques existants n’ont pas montré de lien de causalité entre l’utilisation des médias sociaux et les jeunes ayant de moins bons résultats en matière de santé mentale.”

Le sénateur Jon Ossoff, démocrate de Géorgie, a demandé à Zuckerberg s’il souhaitait que les enfants âgés de 13 ans et plus utilisent plus ou moins ses produits – contestant ses déclarations passées selon lesquelles la performance financière de l’entreprise est largement déterminée par l’ajout et la fidélisation des utilisateurs.

“Avez-vous l’obligation, en tant que directeur général, d’encourager votre équipe à inciter les enfants à utiliser davantage votre plateforme ?” lui demanda Ossoff.

Zuckerberg a déclaré qu’il aimerait que les plateformes soient “suffisamment utiles pour qu’ils veuillent les utiliser davantage”.

Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

L’audience de mercredi a marqué la première fois que le PDG de Snap, Spiegel, témoigne à Capitol Hill en réponse aux allégations selon lesquelles Snapchat nuit à la santé mentale et physique des enfants.

Snapchat est également poursuivi dans le cadre d’un recours collectif par plusieurs parents en Californie, dont beaucoup affirment avoir perdu leur enfant à cause d’un empoisonnement au fentanyl et d’une surdose de pilules achetées sur Snapchat.

Spiegel a déclaré qu’il ressentait “une profonde tristesse” que son service ait été “abusé pour causer du tort”.

Spiegel a également évoqué son soutien à la loi sur la sécurité des enfants en ligne lors de l’audience de mercredi. Le projet de loi « KOSA » vise à supprimer « les publicités et les publications nuisibles, telles que la dépendance, les troubles de l’alimentation et le suicide, d’apparaître sur les comptes des enfants », selon les partisans du projet de loi.

“Je souhaite encourager un soutien plus large de l’industrie à une législation protégeant les enfants en ligne”, a déclaré Spiegel. “Aucune législation n’est parfaite, mais certaines règles de la route valent mieux que rien.”

Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Yaccarino a déclaré que X soutenait le KOSA, mais Chew, Citron et Zuckerberg ne se sont pas engagés à soutenir le projet de loi dans sa forme actuelle.

Les efforts législatifs au niveau national ont pour la plupart échoué, mais les législateurs des États ont présenté plus de 100 projets de loi visant à réglementer la manière dont les enfants interagissent avec les médias sociaux.

Durbin a souligné l’incapacité à faire avancer la législation fédérale, affirmant que “l’industrie technologique à elle seule n’est pas responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ceux d’entre nous au Congrès doivent se regarder dans le miroir”.

Graham, membre éminent du comité, a déclaré que les Républicains étaient “prêts à répondre à l’appel”.

“Ces entreprises doivent être maîtrisées, sinon le pire est à venir”, a déclaré Graham.

Mais les PDG n’ont largement montré aucun consensus en faveur des différents projets de loi présentés par les législateurs.

Yaccarino de X a déclaré qu’elle soutenait la loi SHIELD, qui permettrait des poursuites pénales contre les personnes partageant des images privées d’autrui en ligne sans consentement, et la loi Stop CSAM, un projet de loi visant à réprimer la prolifération de matériel pédopornographique. Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait la mesure CSAM, Chew a déclaré que l’esprit du projet de loi est “conforme à ce que nous voulons faire” et qu’il s’y conformerait s’il devenait loi.

Zuckerberg a déclaré qu’il était d’accord avec les “objectifs” de certains des quelques projets de loi, mais pas avec les détails – et a redirigé vers la propre proposition législative de Meta.

Le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I., a déclaré qu’il souhaitait que chaque PDG mette par écrit les réformes qu’il soutiendrait à l’article 230 – une loi des années 1990 qui a accordé une immunité juridique étendue aux entreprises de technologie et de médias sociaux.

Becky Worley et Tenzin Shakya d’ABC News ont contribué à ce rapport.