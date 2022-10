Zuckerberg prend des photos voilées sur Apple après avoir sorti un casque à 1 499 $

Mark Zuckerberg a laissé entendre mardi qu’il considérait Apple comme le principal concurrent de Meta dans la réalité virtuelle et augmentée, qu’il appelle le “métaverse”.

Les remarques sont intervenues après la Méta Le PDG a dévoilé le dernier casque de réalité virtuelle de la société, le Quest Pro à 1 499 $. Sans nommer Pomme – comme il a évité de le faire dans le passé – il a déclaré que les concurrents se concentraient sur la mise en place d’un contrôle étroit sur une plate-forme VR qui enfermerait les consommateurs dans un système d’exploitation particulier.

“Dans chaque génération d’informatique, il y a eu un écosystème ouvert et un écosystème fermé, il y a eu Windows et Mac, puis Android et iOS”, a déclaré Zuckerberg. “Les écosystèmes fermés se concentrent sur un contrôle et une intégration stricts pour créer des expériences uniques et se verrouiller. Bien que la majeure partie de cette valeur finisse par affluer vers la plate-forme au fil du temps.”

Les remarques de Zuckerberg reflètent les plaintes continues de Facebook concernant la façon dont Apple gère l’App Store pour iPhone et iPad. La seule façon d’installer des applications sur l’iPhone d’Apple est via l’App Store, obligeant des entreprises comme Facebook à soumettre son logiciel pour approbation au département App Review d’Apple, et prenant entre 15% et 30% de toutes les ventes numériques.

Facebook s’est irrité contre cette restriction dans le passé, et Zuckerberg a accusé Apple d’empêcher Facebook d’ajouter des fonctionnalités à ses applications.

Facebook a changé sa dénomination sociale en Meta l’année dernière, et la plus grande entreprise se concentre désormais sur la réalité virtuelle et les mondes virtuels générés par ordinateur, connus sous le nom de “métaverse”, pour déclencher sa prochaine génération de croissance. La société a averti cela pourrait prendre jusqu’aux années 2030 avant que le métaverse ne commence à générer des revenus importants.

Zuckerberg a déclaré que Meta se concentrait sur un “écosystème ouvert” qui partagerait les avantages de la nouvelle technologie métaverse avec davantage de développeurs et d’entreprises.

“Je vois que notre rôle n’est pas seulement d’aider à construire cet écosystème ouvert, mais de faire en sorte que l’écosystème ouvert l’emporte dans cette prochaine génération d’Internet”, a déclaré Zuckerberg, affirmant que Meta espère s’associer à un large éventail d’entreprises.

Ces remarques sont le dernier signe de tension d’entreprise entre Apple et Facebook, car ils investissent tous deux massivement dans le développement de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Apple n’a pas publié de casque VR ni confirmé qu’il est en préparation, mais des rapports d’analystes et de presse indiquent que le fabricant d’iPhone se prépare à lancer un appareil VR avec la possibilité de transmettre la vidéo des caméras extérieures aux écrans intérieurs haute définition en temps réel – la même fonctionnalité de titre sur le Quest Pro.

Zuckerberg voit la réalité virtuelle et la réalité augmentée comme le début d’une nouvelle plate-forme qui pourrait éventuellement supplanter le smartphone. Si Meta se retrouve avec une part de marché significative dans les ordinateurs portés sur la tête et qu’ils décollent et deviennent un appareil grand public, alors Meta ne sera plus limité par les politiques d'”écosystème fermé” d’Apple.

Meta s’est également disputé avec Apple au sujet d’un récent changement de confidentialité de la plate-forme qui rend plus difficile pour Facebook de proposer des publicités ciblées, ce qui, selon Zuckerberg, a coûté 10 milliards de dollars à l’entreprise.

Meta a déclaré mardi qu’il pensait que la forme ultime de réalité virtuelle ou augmentée serait une paire de lunettes qui permettrait d’accéder aux mondes virtuels tout en étant légère et ayant une autonomie d’une journée – et que la société travaille activement sur ce dispositif.

“Les technologies fondamentales à travers la pile pour construire des lunettes de réalité augmentée se réunissent. Nous avons des écrans, des capteurs, du silicium, de l’IA, et plus encore”, a déclaré Zuckerberg.