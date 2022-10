Zuckerberg ‘possédera vos globes oculaires’, prévient Snowden

Le dénonciateur suggère que la chute des cours des actions de Meta est temporaire et que la société pourrait toujours constituer une menace pour l’humanité

La société mère de Facebook, Meta Platforms, a subi un krach boursier après que les bénéfices déclarés de la société aient été inférieurs aux attentes mercredi. Cependant, le dénonciateur et défenseur de la vie privée Edward Snowden a mis en garde contre la célébration trop précoce de la chute de l’entreprise, suggérant qu’elle pourrait encore rebondir et constituer une menace pour la société.

“Bien sûr, riez du krach boursier de Zuckerberg,” Snowden a tweeté jeudi, ajoutant que les gens ne devraient pas oublier que “Dans cinq ans, il va posséder vos globes oculaires et mettre en pause les publicités à chaque fois que vous clignez des yeux.”

Ce n’est pas la première fois que le lanceur d’alerte de la NSA, qui réside actuellement en Russie et a récemment obtenu la nationalité russe, critique le géant des médias sociaux et son créateur Mark Zuckerberg, notamment en ce qui concerne ses ambitions métaverses.

Dans un tweet en août de l’année dernière, Snowden a critiqué le métaverse VR/AR de Meta comme “voler et reconditionner” le concept VRchat et piéger les utilisateurs dans un “lieu de travail à faible rez-de-chaussée” et « leur couper les jambes ».

Bien sûr, riez du crash boursier de Zuckerberg, mais rappelez-vous que dans cinq ans, il va posséder vos globes oculaires et mettre les publicités en pause à chaque fois que vous clignez des yeux. pic.twitter.com/607z7g7iQW – Edward Snowden (@Snowden) 27 octobre 2022

Bien qu’il pense que l’idée des réunions de réalité virtuelle va être un “application tueuse”, Snowden a fait valoir que la société de Zuckerberg “a fait des efforts extrêmes pour prouver qu’on ne peut pas lui faire confiance pour respecter les limites requises pour les réunions privées.”

La tentative de Meta de créer son propre métaverse s’est heurtée à plusieurs reprises à des problèmes, malgré les milliards investis dans le projet. Les derniers résultats trimestriels de la société ont révélé que sa division Reality Labs – qui comprend son projet de métaverse – a perdu quelque 3,7 milliards de dollars d’exploitation. La division a finalement perdu un total de 9,4 milliards de dollars jusqu’à présent cette année et 6,9 milliards de dollars l’année précédente.

Les critiques demandent maintenant à Zuckerberg d’abandonner son pivot astronomiquement coûteux vers le monde virtuel 3D, certains affirmant que ce n’est tout simplement pas “profitable.” Un certain nombre d’universitaires et de défenseurs de la vie privée ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les mondes virtuels pourraient être exploités par des entreprises cherchant à les monétiser et à les contrôler.

Le Dr David Reid, professeur d’IA et d’informatique spatiale à l’Université de Liverpool Hope, a averti en 2021 que si le métaverse a “des avantages fantastiques” il vient aussi avec “dangers terrifiants”.

Reid a déclaré que la création d’une réalité mixte, mélangeant le monde numérique et réel, pourrait voir un avenir où celui qui la contrôle “aura essentiellement le contrôle sur toute votre réalité.”

Snowden s’est également prononcé vendredi sur l’acquisition de Twitter par Elon Musk, en accord avec la position du milliardaire sur la censure des médias sociaux, affirmant qu’il a “clairement allé trop loin.”