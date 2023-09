Zuckerberg, PDG de Meta, se tourne vers les assistants numériques et l’IA pour promouvoir le métaverse

Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’exprime lors de l’événement Meta Connect au siège de Meta à Menlo Park, en Californie, le 27 septembre 2023.

Les utilisateurs des différentes applications de chat de Facebook comme WhatsApp et Messenger pourront bientôt partager des autocollants numériques qui pourront être automatiquement créés via des invites écrites, capitalisant sur la popularité d’une technologie comme ChatGPT.

Zuckerberg a présenté mercredi le logiciel d’IA ainsi que le nouveau casque de réalité virtuelle Quest 3 et les dernières lunettes intelligentes Ray-Ban de la société lors de la conférence Meta’s Connect pour les développeurs VR à son siège à Menlo Park, en Californie.

Méta dispose de nouveaux outils d’intelligence artificielle et d’assistants numériques approuvés par des célébrités qui, espère le PDG Mark Zuckerberg, contribueront à relancer le métaverse.

Par exemple, les utilisateurs peuvent écrire l’invite « pizza jouant au basket-ball » pour générer un autocollant numérique d’apparence loufoque représentant une tranche de pizza caricaturale tenant un ballon de basket.

Zuckerberg a également présenté de nouveaux outils d’édition basés sur l’IA qui arriveront le mois prochain sur Instagram, propriété de Meta, et qui permettront aux utilisateurs de modifier leurs photos et images avec des invites écrites. Il a montré lors d’une démonstration comment diverses invites pouvaient modifier l’une de ses photos d’enfance pour l’imaginer portant un pull moche dans une image et arborant des cheveux bleus dans une autre. Il a également converti une photo de son chien Beast pour qu’elle ressemble à une figurine en origami.

Le modèle de vision par ordinateur Emu de la société alimente les nouveaux outils d’IA. Il a qualifié cette technologie de sœur de sa famille de logiciels de génération de langage Llama. Le logiciel Emu peut générer des images en cinq secondes environ, a-t-il déclaré.

« Mes enfants me disent que ce n’est toujours pas assez rapide, mais cinq secondes suffisent pour vraiment cuisiner », a déclaré Zuckerberg.

Les utilisateurs pourront éventuellement générer automatiquement des visuels réalistes dans les outils de chat de Meta, similaires à la façon dont les gens utilisent l’application Midjourney AI dans le service de messagerie Discord.