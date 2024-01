Zuckerberg parmi les patrons de la technologie pour témoigner sur la sécurité des enfants

Des patrons de la technologie, dont Mark Zuckerberg de Meta et Linda Yaccarino de X, doivent témoigner aujourd’hui à Washington, alors que les inquiétudes grandissent concernant la santé mentale et la sécurité des enfants en ligne.

Ils ont débattu de lois plus strictes et ont exigé que les dirigeants expliquent ce qui a été fait jusqu’à présent.

Les patrons de TikTok, Discord et Snap devraient également être présents.

Mme Yaccarino, ainsi que le patron de Discord Jason Citron et le chef de Snap Evan Spiegel, ont reçu des assignations à comparaître – une ordonnance légale – avant d’accepter de comparaître à l’audience de la commission judiciaire du Sénat. M. Zuckerberg et le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, ont volontairement accepté de témoigner.

« Les parents et les enfants exigent que des mesures soient prises », ont déclaré les sénateurs Dick Durbin et Lindsey Graham lorsqu’ils ont annoncé leurs plans.

À l’époque, Meta avait déclaré avoir introduit « plus de 30 outils » pour soutenir un environnement sûr pour les adolescents en ligne.

La commission judiciaire du Sénat a tenu une audience en février 2023 sur le même sujet, au cours de laquelle témoins et législateurs ont convenu que les entreprises devraient être tenues responsables.

Les législateurs américains ont déclaré que de telles images avaient augmenté et ont cité les preuves fournies par les lanceurs d’alerte et les témoignages de survivants de maltraitance sur enfants comme autres raisons de l’audience.

Les grandes entreprises technologiques, dont certaines font également face à des poursuites judiciaires pour leur approche des comptes d’enfants et d’adolescents, ont déclaré qu’elles s’efforçaient de résoudre le problème.

Microsoft et Google ont développé des outils pour aider les plateformes à identifier et à signaler ce type de contenu au Centre national pour les enfants disparus et exploités aux États-Unis.