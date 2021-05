Zuckerberg ne peut plus détourner le blâme de la suspension Facebook de Trump

Le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, arrive pour témoigner après une pause lors d’une audition conjointe du Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports et du Comité judiciaire du Sénat sur Facebook sur Capitol Hill à Washington, DC.

Facebook a eu raison d’interdire Trump après ses publications exprimant son soutien aux émeutiers au Capitole américain le 6 janvier, a déclaré le conseil de surveillance de Facebook dans sa décision mercredi. Mais, a déclaré le conseil d’administration, Facebook n’aurait pas dû rendre l’interdiction indéfinie, ajoutant qu’il appartient à l’entreprise de décider du délai approprié pour la suspension – que ce soit pour quelques semaines de plus ou pour toujours.

«En appliquant une sanction vague et sans norme, puis en renvoyant cette affaire au conseil d’administration pour qu’il le résolve, Facebook cherche à se soustraire à ses responsabilités», a écrit le conseil d’administration, un comité indépendant de 20 experts extérieurs. « Le Conseil rejette la demande de Facebook et insiste pour que Facebook applique et justifie une pénalité définie. »

Le conseil de surveillance a été créé pour statuer sur certains des problèmes les plus délicats auxquels Facebook est confronté dans l’exploitation d’une plate-forme pour une communauté plus grande que la plupart des pays. Il est financé par une fiducie créée par Facebook mais que la plateforme ne peut pas contrôler. Les recommandations du conseil ne sont pas contraignantes.

Pourtant, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait précédemment engagé la plate-forme à suivre la décision du conseil d’administration sur l’interdiction de Trump, quelle qu’elle soit. Zuckerberg a longtemps déclaré qu’il ne voulait pas être le seul arbitre de la vérité pour une si grande communauté et a salué la présence d’un organe extérieur qui pourrait sembler jouer ce rôle de manière délibérative – sans rien enlever à son pouvoir sur le affaires.

Cela fait de la décision du conseil d’administration sur l’interdiction de Trump peut-être le pire scénario pour Facebook, du moins en ce qui concerne la délicate ligne diplomatique qu’il suit à Washington. Il était clair bien avant que la décision ne soit prise que la moitié du pays serait probablement mécontente du résultat choisi par le conseil, qu’il s’agisse d’interdire définitivement ou de rétablir le compte de Trump. Mais la décision réelle a semblé aggraver les législateurs de gauche et de droite.

« Facebook est une machine de désinformation à but lucratif qui n’acceptera pas la responsabilité de son rôle dans la sécurité de notre démocratie et de notre peuple », a tweeté la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Suite à la décision de mercredi. « Trump devrait être interdit pour de bon, mais Facebook continuera à tâtonner avec son pouvoir jusqu’à ce que le Congrès et les régulateurs antitrust maîtrisent la Big Tech. »

«Brisez-les», a tweeté le représentant fidèle de Trump, Jim Jordan, R-Ohio.

Bien que certains démocrates aient été plus conciliants à l’égard de Facebook, il est clair qu’ils ont un seul résultat en tête une fois que Facebook a rendu sa décision finale, laissant l’entreprise dans une situation délicate.

Zuckerberg ne peut plus détourner le blâme d’une décision sur la suspension de Trump. Le conseil de surveillance a donné à Facebook jusqu’à six mois pour proposer un délai approprié pour l’interdiction et expliquer sa politique qui le justifie. Alors que les coprésidents du conseil d’administration ont reconnu que le même cas pourrait revenir sur leur bureau par la suite, Facebook aura déjà été obligé de déclarer publiquement d’une manière ou d’une autre s’il pense que l’ancien président devrait être autorisé à revenir sur sa plate-forme.