Zuckerberg envisage des abonnements de fitness de type Peloton pour la réalité virtuelle

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, voit le potentiel des abonnements de fitness de type Peloton dans l’avenir de la réalité virtuelle.

Zuckerberg a parlé des efforts de réalité virtuelle et augmentée lors de la conférence technologique française VivaTech jeudi avec le président de Publicis Groupe, Maurice Levy. Il a déclaré que le jeu est le principal cas d’utilisation de la réalité virtuelle aujourd’hui, mais qu’il existe un potentiel croissant dans des domaines tels que les expériences sociales ou le fitness.

« Pensez-y comme Peloton, où vous avez un abonnement, mais à la place l’appareil est VR et vous mettez votre casque, et vous êtes dans cet environnement incroyable et vous suivez un cours de boxe avec un instructeur ou un cours de danse , » il a dit. « Cela s’étend rapidement au-delà des jeux dans un tas d’autres cas d’utilisation, et nous pensons que cela finira par devenir une grande partie de la prochaine plate-forme informatique majeure après les téléphones et après les PC. »

Zuckerberg a déclaré qu’il ne croyait pas que les téléphones ou les ordinateurs disparaîtraient, mais que la réalité virtuelle rivaliserait un jour avec cette échelle d’importance.

Les réunions pourraient également avoir une apparence différente dans le monde de la réalité virtuelle, où les gens pourraient avoir des bureaux virtuels où ils pourraient organiser des réunions du personnel, par exemple.

« Par rapport aux vidéoconférences, je pense en fait que même avec l’état actuel de la réalité virtuelle, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est préférable d’avoir des réunions en réalité virtuelle », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’un nouveau logiciel permettra aux réunions de se dérouler « assez bien » en VR à court terme.

Cette semaine, la société a annoncé qu’elle commencerait à tester les publicités qui apparaîtront dans ses casques de réalité virtuelle Oculus. Oculus Quest de Facebook s’est avéré populaire pendant la pandémie, alors que les gens recherchaient plus d’options de divertissement à la maison.