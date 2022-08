Zuckerberg dit que Facebook a censuré l’histoire de Hunter Biden après l’avertissement du FBI

Le PDG de Meta a déclaré qu’il avait décidé d’enterrer l’actualité après que le FBI l’ait averti d’une potentielle “propagande russe”

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que sa plate-forme avait permis de limiter la portée d’une histoire explosive sur le fils du président Joe Biden, Hunter, après que les forces de l’ordre fédérales lui aient dit d’être “vigilant” sur la désinformation étrangère.

Zuckerberg a longuement parlé de la controverse lors d’une apparition sur le podcast de Joe Rogan jeudi, défendant la réponse de Facebook à un rapport du New York Post publié avant les élections de 2020 qui alléguait une série de transactions commerciales louches par Hunter Biden, citant des documents obtenus de l’un des ses ordinateurs portables.

Alors que le PDG a noté que Facebook “a pris un chemin différent de Twitter” – qui a carrément interdit l’histoire et a même empêché les utilisateurs de la partager dans des messages directs – il a déclaré que son équipe avait finalement décidé de limiter la diffusion de l’article sur la base des conseils qu’il avait reçus du FBI.

Mark Zuckerberg dit à Joe Rogan que le FBI a contacté Facebook pour les avertir que l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden était similaire à la précédente propagande russe et pour être en état d’alerte maximale. #joerogan #MarkZuckerberg #JRE pic.twitter.com/ojZHhK3isa — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) 25 août 2022

“Le contexte ici est que le FBI est essentiellement venu vers nous et nous a dit” Hé, juste pour que vous sachiez, vous devriez être en état d’alerte maximale. Nous pensions qu’il y avait beaucoup de propagande russe lors des élections de 2016 ; nous l’avons prévenu qu’il y aura une sorte de dépotoir semblable à celui-là. Alors soyez vigilant,’ “ dit-il, paraphrasant les propos d’un agent fédéral.

Nous avons juste pensé, si le FBI – que je considère toujours comme une institution légitime dans ce pays, c’est une application de la loi très professionnelle – s’ils viennent nous voir et nous disent que nous devons être sur nos gardes à propos de quelque chose, alors je veux prendre ça au sérieux.

Cependant, lorsque Rogan a demandé si le FBI avait spécifiquement mentionné l’histoire du New York Post en question, Zuckerberg a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas, mais a ajouté “ça correspondait essentiellement au modèle” indiqué par l’agence.

Il n’a pas non plus précisé quand il était en contact avec le bureau, ni si les discussions avaient eu lieu avant ou après que des dizaines d’anciens responsables du renseignement aient publié une lettre alléguant que l’histoire de Hunter Biden avait “toutes les caractéristiques classiques d’une opération d’information russe.” Les ex-officiels n’ont cité aucune preuve à l’appui de cette affirmation, mais ont néanmoins déclaré qu’ils étaient “profondément suspect” sur le rapport embarrassant.

Alors qu’un certain nombre de médias ont initialement rejeté l’histoire de l’ordinateur portable – avec NPR même considérer cela comme une perte de temps et insistant sur le fait qu’il ne le couvrirait pas – les principales publications ont depuis fait marche arrière et reconnu que les documents étaient authentiques.

Zuckerberg a déclaré qu’au cours de la première semaine environ après la publication de l’histoire de l’ordinateur portable, Facebook a tenté de vérifier les faits du rapport et, dans l’intervalle, a limité le “Distribution” de l’histoire à travers l’algorithme de fil d’actualité de la plateforme.

« Le classement dans le fil d’actualité était un peu moins bon. Donc, moins de gens l’ont vu qu’ils ne l’auraient fait autrement », a-t-il dit, ajoutant que même s’il ne pouvait pas dire combien d’utilisateurs avaient été empêchés de voir l’article, le nombre était “significative.”

Bien que Zuckerberg continue de défendre la réponse moins extrême de Facebook, Jack Dorsey, alors PDG de Twitter, s’est excusé pour la façon dont la plate-forme a réagi à l’histoire de Hunter Biden, la qualifiant de “erreur totale”. Quoi qu’il en soit, les deux décisions ont alimenté la vive condamnation des républicains et des critiques conservateurs de la famille Biden, dont beaucoup accusent les géants des médias sociaux d’avoir un parti pris de gauche.

