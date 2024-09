Zuckerberg dit à sa fille qu’elle ne peut pas être comme Taylor Swift : « Tu ne peux pas le faire, ce n’est pas à ta portée »

Dans une récente interview en podcast, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg il a partagé sa philosophie parentale, soulignant l’importance de l’individualité plutôt que de la célébrité.

Ce qui s’est passé:Zuckerberg a raconté une conversation avec sa fille de 7 ans August Chan Zuckerbergoù il l’a encouragée à aspirer à être elle-même plutôt qu’une célébrité. Cette discussion a été suscitée par son désir d’être comme Taylor Swift.

Selon un rapport par Business Insider, Annie Wrightune thérapeute qui travaille avec des parents aisés, a salué les conseils de Zuckerberg. Elle a noté que les parents sont souvent aux prises avec le désir croissant de leurs enfants de devenir des influenceurs. Wright exhorte les parents à aider leurs enfants à cultiver un fort sentiment d’estime de soi et d’individualité, au lieu de rechercher la popularité.

Selon le site, Zuckerberg a déclaré dans l’interview : « Je lui ai dit : « Mais tu ne peux pas. Ce n’est pas possible pour toi. Et elle y a réfléchi et elle s’est dit : « D’accord, quand je serai grande, je veux que les gens veuillent être comme August Chan Zuckerberg », et je me suis dit : « Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. » »

Wright a également souligné que les enfants issus de familles très performantes subissent souvent une pression intense pour réussir, ce qui entraîne un sentiment d’incompétence. Elle promeut l’idée que les parents minimisent les objectifs tels que la célébrité et entretiennent un dialogue ouvert sur ses inconvénients.

« Son conseil à sa fille d’aspirer à être elle-même, pas Taylor Swift ou une autre icône, je pense que c’est un rappel important pour tous les parents », a déclaré Wright au média.

Une partie de la stratégie parentale de Zuckerberg consiste à attribuer des tâches à ses enfants, une pratique que Wright considère comme un moyen efficace d’enseigner des compétences de vie essentielles, en particulier dans les familles aisées.

Elle a déclaré : « Les tâches ménagères créent une compréhension selon laquelle les récompenses découlent de l’effort et non d’un droit. »

Pourquoi c’est important:L’approche parentale de Zuckerberg offre une perspective unique dans une société où la célébrité et le statut de célébrité sont souvent glorifiés. Ses conseils soulignent l’importance de l’estime de soi et de l’individualité, des valeurs qui peuvent aider les enfants à surmonter les pressions liées au fait de grandir dans des familles très performantes.

De plus, l’accent qu’il met sur les tâches ménagères comme moyen d’enseigner des compétences de vie fournit une approche pratique de la parentalité qui encourage l’effort et décourage le sentiment de droit.

Ce conseil est particulièrement pertinent à l’ère numérique d’aujourd’hui, où l’attrait de devenir un influenceur peut souvent éclipser l’importance de la croissance personnelle et de la découverte de soi.

