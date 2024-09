Zuckerberg discute avec un clone d’IA sous le regard d’un créateur humain dans la démo la plus étrange de l’année

L’IA nous a déjà donné des démos bizarres. Et mes amis, ça va devenir encore plus bizarre à partir d’ici. Alors que le monde de la technologie se précipite tête première dans l’étrange vallée, les lignes s’estompent et tout continue de devenir plus étrange.

Prenez, par exemple, le discours d’ouverture de Meta Connect de mercredi. Il y avait un rythme constant de démos de Meta AI et de Llama pendant l’événement, mais l’une d’elles en particulier s’est démarquée par son étrangeté.

Mark Zuckerberg a invité le créateur Don Allen Stevenson III à le rejoindre sur scène. Le PDG de Meta a ensuite pris un téléphone et a entamé une conversation avec une version de Stevenson générée par l’IA alors que le véritable article se tenait entre l’exécutif et une image de lui-même sur grand écran.

Crédits images : Méta

La démo présentait AI Studio, une plateforme de conception de chatbots personnalisés. Le programme, déployé auprès de tous les créateurs américains en juillet, a commencé avec du texte uniquement. L’événement de mercredi, quant à lui, a montré comment les créateurs peuvent essentiellement créer des versions virtuelles d’eux-mêmes.

« Si vous recevez une tonne de messages directs et que vous manquez de temps pour répondre, Creator AI a répondu à beaucoup de mes questions fréquemment posées », a déclaré Stevenson à propos de la façon dont il a utilisé la plate-forme. « Cela fait gagner du temps. J’ai le temps de sortir, de faire une pause.

Meta a exécuté la démo lors de la même présentation qui nous a présenté les chatbots exprimés par Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan-Michael Key et Kristen Bell. Cela devient encore plus bizarre à partir d’ici.