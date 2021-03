Facebook déploie un outil qui permettra aux gens de trouver plus facilement des informations sur où et quand ils peuvent recevoir un coup de feu Covid-19, a annoncé le PDG Mark Zuckerberg, alors que la plate-forme combat la désinformation sur le jab.

Dans un message publié sur la plate-forme de médias sociaux, Zuckerberg a déclaré que Facebook lançait une fonctionnalité qui montrera aux utilisateurs les lieux à proximité qui proposent le tir, et les aidera également à prendre rendez-vous. L’outil, qui fait partie du « Covid Information Center » de la plateforme, pourrait aider « des millions » des personnes prennent des rendez-vous pour la vaccination, a déclaré le PDG. L’outil sera également disponible sur Instagram, qui appartient à Facebook.

La société travaillera également avec les autorités sanitaires et les gouvernements pour développer des chatbots capables d’enregistrer les rendez-vous de vaccination via WhatsApp, une autre plate-forme appartenant à Facebook. Selon Zuckerberg, les gouvernements et les organisations à but non lucratif ont déjà envoyé plus de trois milliards de messages fournissant des informations sur le jab Covid-19 en utilisant les chatbots officiels de WhatsApp.

Zuckerberg a également souligné le travail effectué par Facebook pour éliminer ce qu’il a qualifié de désinformation sur les vaccins Covid-19. Il a affirmé que la plate-forme de médias sociaux a fourni « Faisant autorité » informations sur le coronavirus à plus de deux milliards de personnes.

En doublant ses efforts, Facebook commencera à ajouter des étiquettes sur les publications sur les vaccins Covid-19 qui afficheront des informations supplémentaires de l’Organisation mondiale de la santé.

«Les données montrent que les vaccins sont sûrs et qu’ils fonctionnent. C’est notre meilleur espoir de surmonter ce virus et de retrouver une vie normale. J’ai hâte de recevoir le mien et j’espère que vous l’êtes aussi. » Zuckerberg a écrit.

Cependant, il reste une controverse considérable sur la vérification des faits et d’autres contrôles de contenu sur la plate-forme de médias sociaux. Le directeur des produits de Facebook, Chris Cox, a reconnu dans une interview que, bien que la société accepte de fausses déclarations « très sérieusement, » il reste «Une immense zone grise pour les personnes qui ont des inquiétudes» sur le vaccin.

Zuckerberg semble avoir une fois nourri ses propres réserves sur les tirs mNRA. Dans une vidéo de l’année dernière obtenue par Project Veritas, le PDG de Facebook a déclaré que «Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme de la modification fondamentale de l’ADN et de l’ARN des gens pour coder directement dans l’ADN et l’ARN d’une personne.» Depuis, il s’est fermement prononcé en faveur des vaccins Covid-19.

