Zuckerberg “désolé” pour des milliers d’employés licenciés

Meta supprimera 13% de ses effectifs en raison de pertes de revenus, a déclaré le PDG de la société

Meta Platforms, propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a confirmé mercredi que plus de 11 000 de ses employés seront licenciés dans un contexte de forte baisse des revenus de l’entreprise. Dans un communiqué, le fondateur et PDG Mark Zuckerberg a déclaré que ce sont “certains des changements les plus difficiles” dans l’histoire du géant de la technologie et a ajouté qu’il est « particulièrement désolé pour les personnes touchées.

« J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13 % et de laisser partir plus de 11 000 de nos employés talentueux. » dit Zuckerberg.

Comme principale cause des défis auxquels l’entreprise est confrontée, il a cité sa propre erreur de jugement. Comme l’a expliqué le PDG, sa conviction que le commerce électronique continuerait à augmenter après la pandémie l’a incité à augmenter considérablement les investissements. Cependant, “Le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures.” Aussi donné “le ralentissement macroéconomique” et “concurrence accrue,” Meta a fini par générer beaucoup moins de revenus qu’il ne l’avait prévu.

“Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité“, a déclaré Zuckerberg.

Il a souligné que dans les nouvelles circonstances, Meta, dont le stock a chuté de plus de 70% cette année, doit devenir “une entreprise plus légère et plus efficace.”

Le Wall Street Journal a précédemment nommé la concurrence de TikTok et des investissements de 15 milliards de dollars dans la plate-forme de réalité virtuelle Horizon Worlds parmi les principaux facteurs affectant négativement Meta.

Le géant de la technologie a également été frappé par une série de restrictions et de sanctions internationales. Mercredi, les médias russes ont rapporté que Meta avait manqué un délai pour faire appel d’une interdiction locale sur Facebook et Instagram.

Cela signifie que la société américaine, qui est désignée en Russie comme “terroriste et extrémiste” l’organisation a perdu une occasion de contester les restrictions.

En octobre, l’organisme de surveillance de la concurrence de Türkiye a ordonné à Meta de payer une amende de 18,63 millions de dollars pour son avantage prétendument injuste dans la publicité.

Meta n’est pas la seule entreprise technologique à avoir subi des pertes ces derniers mois. La société de covoiturage Lyft et la société de paiement Stripe ont déclaré qu’elles réduiraient respectivement 13% et 14% de leurs effectifs, tandis que le géant du commerce électronique Amazon a annoncé un gel des embauches.

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, procède également à des suppressions d’emplois radicales.