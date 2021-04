Mark Zuckerberg a passé la majorité de l’appel sur les résultats de Facebook de mercredi à décrire la stratégie de commerce électronique de l’entreprise, qui sera cruciale pour la manière dont l’entreprise de médias sociaux développera son activité publicitaire à la suite de l’un des plus grands changements du ciblage publicitaire mobile.

L’offre de commerce électronique la plus populaire de la société aujourd’hui est Marketplace, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des produits les uns des autres directement via Facebook. Zuckerberg a déclaré que Marketplace compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels.

Zuckerberg a également parlé de Facebook Shops et d’Instagram Shops, deux fonctionnalités lancées l’année dernière où les marques peuvent télécharger leurs catalogues et vendre leurs produits directement sur les réseaux sociaux. Il a également fait allusion à Creator Shops, une fonctionnalité qu’il a annoncée plus tôt cette semaine qui permettra aux créateurs d’Instagram d’activer le commerce électronique sur leurs profils.

Les commentaires de Zuckerberg mercredi ont été ses premiers pour les analystes depuis qu’Apple a déployé lundi iOS 14.5, une mise à jour des systèmes d’exploitation iPhone et iPad qui permettra aux utilisateurs de choisir quelles applications sont autorisées à suivre leur activité sur leurs appareils.

Pour Facebook, le suivi de l’activité des utilisateurs a été essentiel pour mesurer l’efficacité des publicités personnalisées. La société s’est appuyée sur une statistique appelée conversions après affichage, qui mesure le nombre d’utilisateurs qui ont vu une annonce mais n’ont pas immédiatement cliqué dessus, puis ont ensuite effectué un achat lié à cette annonce.

Mais le changement d’Apple crée de l’incertitude. Personne ne sait combien d’utilisateurs d’iPhone permettront à l’entreprise de médias sociaux de continuer à suivre leur activité au-delà de Facebook.

C’est là que ces produits de commerce électronique entrent en jeu. Si Facebook peut vendre plus de produits via ses propres applications, il ne dépend pas tellement du suivi des utilisateurs intersites.

Voici comment cela fonctionnerait en théorie:

Un annonceur pourrait payer pour diffuser une publicité pour un produit, comme des baskets, aux utilisateurs d’Instagram qui suivent des créateurs dont le contenu est axé sur les baskets. Un utilisateur peut cliquer sur l’annonce et être redirigé vers la boutique Instagram de la marque, où il peut payer les baskets annoncées directement dans l’application appartenant à Facebook. Dans ce scénario, l’annonceur atteint sa cible, l’utilisateur achète l’article directement sur Instagram et Facebook est en mesure de continuer à prouver l’efficacité de ses publicités.

Facebook ne se lance pas dans le commerce parce qu’il veut concurrencer Amazon ou Walmart. Dans la plupart des cas, Facebook ne facture que des frais de 5% qui couvre des choses comme les taxes et le traitement des paiements. Le but n’est pas de gagner de l’argent grâce aux ventes, mais à partir de publicités qui font la promotion de ces produits.

En effet, bien que Facebook gémisse et se moque depuis des mois des changements d’iOS 14.5 d’Apple, le directeur financier David Wehner a déclaré mercredi aux analystes « que nous pensons que l’impact sur notre propre entreprise sera gérable ».

Les investisseurs semblent acheter cette affirmation. Le marché a fait grimper le stock de Facebook de plus de 6% après des heures après que la société ait dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices.