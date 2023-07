Zuckerberg contre Musk : Threads va-t-il « tuer » Twitter ? | Actualités scientifiques et techniques

Meta a lancé jeudi sa nouvelle application de microblogging Threads, le patron Mark Zuckerberg signalant 30 millions d’inscriptions le premier jour.

Mais l’entreprise technologique, qui possède également Instagram et WhatsApp, peut-elle capitaliser sur les récents changements apportés à Twitter par le propriétaire Elon Musk, qui ont aliéné nombre de ses utilisateurs et annonceurs ?

Non content d’une bataille sur les réseaux sociaux, le propriétaire multimilliardaire de Meta semble également a accepté un défi de combat en cage de son rival – même si aucune date n’a encore été fixée pour cela.

Sur le Sky News Daily, Sally Lockwood examine de plus près comment Fils se mesure à Twitter avec le commentateur technologique et journaliste Chris Stokel-Walker.

De plus, Sally discute de la rivalité entre Zuckerberg et Musk avec Ben Little, professeur agrégé de politique culturelle à l’Université d’East Anglia, co-auteur du livre New Patriarchs Of Digital Capitalism: Celebrity Tech Founders And Networks Of Power.

