Zuckerberg confirme l’arrivée du projet Cambria en octobre sur l’expérience Joe Rogan

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, est apparu sur le Expérience Joe Rogan jeudi pour parler des médias sociaux, des arts martiaux mixtes et du nouveau casque de réalité virtuelle de son entreprise connu sous le nom de Projet Cambria.

Zuckerberg a déclaré que le prochain casque sortira en octobre et que d’autres seront révélés lors de l’événement Connect de la société. Meta n’a pas encore annoncé la date du spectacle.

Rogan – un fan de longue date du matériel Oculus – a donné son impression sur le nouveau matériel, affirmant qu’il suivrait ses yeux et les mouvements du visage qui apparaîtraient ensuite sur son avatar. Zuckerberg a appelé cette fonctionnalité “présence sociale” qui transmettrait une communication non verbale en VR, comme le contact visuel ou le sourire.

Projet Cambria est la prochaine évolution du matériel VR de Meta annoncée en 2021. Il aura le capteur de suivi oculaire comme Rogan l’a mentionné et sera un appareil autonome comme le Méta Quête 2. Il pourrait également y avoir plus de technologie de capteur dans le nouvel appareil qui pourrait être utilisée pour d’autres activités telles que la santé et la forme physique.