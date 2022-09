Zuckerberg annonce un événement pour le 11 octobre où un nouveau casque Meta est attendu

Mark Zuckerberg, PDG et fondateur de Facebook Inc., présente un casque de réalité virtuelle (VR) Oculus Rift et des contrôleurs Oculus Touch.

Meta tiendra sa conférence annuelle sur la réalité virtuelle, Connect, le 11 octobre, a annoncé mardi le PDG Mark Zuckerberg.

Dans un publication d’annonce sur FacebookZuckerberg semble porter un nouveau casque, qui est probablement Project Cambria, un casque de réalité mixte très attendu et puissant.

Le produit et la façon dont il est reçu seront un test clé des efforts de Zuckerberg pour faire pivoter la société mère de Facebook vers la création de matériel de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Meta a dépensé jusqu’à 10 milliards de dollars par an pour la vision de Zuckerberg de créer la prochaine plate-forme logicielle majeure, et la société a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles la technologie n’a pas décollé est que le matériel n’est pas encore assez bon.

Le moment de la sortie du produit donnera à Meta l’occasion de prendre pied sur le marché avant qu’Apple ne lance son propre casque de réalité mixte compétitif, apparemment dès l’année prochaine.

Zuckerberg a déclaré le mois dernier dans une interview avec le podcasteur Joe Rogan que la société prévoyait de publier Project Cambria à l’automne. C’est un casque très attendu avec la puissance de calcul pour capturer le monde réel avec des caméras externes et les afficher à l’intérieur du casque en temps réel et en couleur.

Le casque, qui coûtera probablement 800 $ ou plus, sera nettement plus cher et performant que le casque le plus vendu actuellement, le Meta Quest 2.

Meta n’a pas annoncé de programme de conférence mardi, mais l’événement devrait durer une journée entière. Il sera diffusé en ligne.

En plus de révéler le projet Cambria, Meta discutera également des mises à jour d’Horizon Worlds, son application de réseautage social métaverse qui a attiré moqueries ces dernières semaines pour ses graphismes caricaturaux. Le vice-président en charge d’Horizon quitte l’entreprise, a confirmé Meta en août.

“Les graphismes d’Horizon sont capables de bien plus – même sur les casques – et Horizon s’améliore très rapidement”, a déclaré Zuckerberg en août.

En plus du projet Cambria, Meta développe une multitude de divers prototypes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. La société pense que la technologie sera éventuellement utilisée dans une paire de lunettes légères pouvant remplacer le smartphone d’un utilisateur.