Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé mardi un grand nombre de fonctionnalités sur lesquelles Instagram travaille pour aider les créateurs à générer plus de revenus à partir de leur contenu.

Cela inclut un marché qui aiderait à faire correspondre les marques avec des créateurs dont le contenu correspond au public qu’ils essaient de toucher.

Déjà, de nombreux créateurs de médias sociaux sont payés pour publier du contenu sponsorisé, mais l’objectif de ce marché serait qu’Instagram joue un rôle plus impliqué en aidant les marques à découvrir les créateurs émergents, a déclaré Adam Mosseri, responsable de l’image appartenant à Facebook. service de partage de vidéos.

« Nous devrions être en mesure d’aider les marques à trouver des créateurs qui sont uniquement alignés sur le travail qu’ils essaient de faire et vice versa », a déclaré Mosseri lors d’une diffusion Instagram en direct avec Zuckerberg.

Ces fonctionnalités interviennent alors que Facebook s’adapte à un changement récent de l’écosystème iOS d’Apple qui rendra probablement plus difficile pour l’entreprise de médias sociaux de cibler les publicités sur les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. En conservant plus de commerce et de ventes directement sur ses applications, Facebook peut diffuser plus efficacement des publicités personnalisées aux utilisateurs et montrer l’efficacité de ces publicités aux annonceurs.

Zuckerberg a également annoncé des boutiques de créateurs, qui permettraient aux créateurs de vendre des produits aux utilisateurs d’Instagram directement via leurs profils sur le réseau social.

L’année dernière, la société a lancé Facebook Shops et Instagram Shops dans le cadre d’une initiative visant à accroître le commerce directement sur le service Facebook. Ces boutiques permettent aux entreprises de vendre directement aux utilisateurs. Certains grands créateurs, comme Kim Kardashian, ont déjà des boutiques sur leurs profils Instagram. Les boutiques de créateurs permettraient à plus de créateurs de vendre via Instagram.

« Cela a été particulièrement important l’année dernière. De nombreux magasins physiques ont dû fermer pendant les verrouillages, mais en ligne reste ouvert », a déclaré Zuckerberg sur Instagram Live with Mosseri. « Cela peut être une expérience plus personnalisée et plus pratique. »

De plus, Zuckerberg a annoncé un marché d’affiliation qui permettrait aux créateurs de réduire les ventes des produits qu’ils recommandent dans leur contenu.

«Les gens se tournent vers les créateurs pour obtenir des recommandations sur ce qui est bon, en particulier dans les endroits où ils sont les experts», a déclaré Zuckerberg.

Les dirigeants de Facebook n’ont pas précisé quand ces fonctionnalités seront déployées.