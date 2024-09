Zuckerberg affirme que les dirigeants des entreprises technologiques ont besoin de compétences techniques

Selon Mark Zuckerberg, la réponse réside dans les compétences techniques des personnes en charge.

Zuckerberg, qui a fondé Facebook à 19 ans depuis sa chambre d’étudiant à Harvard, a déclaré que le manque de compétences techniques au sein de la direction était l’une des premières choses qu’il avait remarquées lorsqu’il est arrivé dans la Silicon Valley.

« Le PDG n’était pas technicien, le conseil d’administration n’avait aucun technicien, ils avaient comme un gars dans l’équipe de direction qui était le chef de l’ingénierie qui était technique et tous les autres ne l’étaient pas », a-t-il déclaré. dit« C’est comme, d’accord, si c’est votre équipe, alors vous n’êtes pas une entreprise technologique. »

Zuckerberg a expliqué comment il a essayé de faire les choses différemment chez Meta.

« Je pense que l’une des choses auxquelles j’ai toujours fait très attention est que je veux en fait qu’un grand nombre de personnes de notre équipe de direction soient divisées, il s’agit principalement de personnes qui dirigent ces grands groupes de produits et qui ont évolué par différents chemins techniques dans l’entreprise et je pense qu’il y a un équilibre », a-t-il déclaré.

Andrew « Boz » Bosworth, directeur technique de Meta, par exemple, a créé le fil d’actualité de Facebook et dirige la division Reality Labs de l’entreprise, responsable de ses projets AR, VR et métaverse, et travaille dans l’entreprise depuis 2006. Chris Cox, directeur des produits, est arrivé chez Meta en 2005 en tant qu’ingénieur logiciel et a créé les premières versions du fil d’actualité, entre autres fonctionnalités.

Zuckerberg a précisé que cela ne signifie pas que les compétences techniques sont les seules qui comptent dans le leadership.

« Il ne faut pas que tout le monde soit ingénieur, car il y a d’autres choses qui comptent aussi, mais si vous n’avez pas suffisamment de parts de marché dans l’entreprise en tant qu’ingénieurs, alors vous n’êtes pas une entreprise technologique », a-t-il déclaré. « Et je pense que c’est aussi important pour le conseil d’administration en termes de pondération des décisions et de culture, les choses au sein de l’entreprise comptent beaucoup. »

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ailleurs dans le podcast, Zuckerberg a parlé de son « erreur de 20 ans » consistant à assumer ses responsabilités et à s’excuser pour des problèmes qu’il affirme que Meta n’a pas causés.

Il a également évoqué la rivalité de longue date entre Meta et Apple et a déclaré qu’il s’attendait à ce que le fabricant d’iPhone soit le plus grand concurrent de Meta au cours de la prochaine décennie.