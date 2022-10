Zuckerberg a fixé les attentes pour Meta Quest Pro au plus bas

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms Inc., fait la démonstration de Meta Quest Pro lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York, aux États-Unis, le mardi 11 octobre 2022.

Les critiques et experts en technologie n’étaient pas les seules personnes déçues par Méta le nouveau casque de réalité virtuelle à 1 500 $. Mark Zuckerberg lui-même l’était aussi.

Dans un interview publiée mardi avec The Verge, Zuckerberg a déclaré que la réalité virtuelle, la technologie sur laquelle il a parié l’ensemble de son entreprise de 340 milliards de dollars il y a un an, entre dans “le creux de la désillusion”. C’est un terme que les gens de l’industrie de la technologie aiment utiliser lorsque l’enthousiasme autour d’une nouvelle technologie diminue considérablement.

Ses commentaires placent effectivement les attentes pour le succès du nouveau Meta Quest Pro, qui sera mis en vente le 25 octobre, à près de zéro. Dans le même temps, Zuckerberg a réitéré sa conviction que le métaverse sera la prochaine itération de l’informatique après le smartphone – cela va juste prendre beaucoup de temps. Plus précisément, il a déclaré à The Verge “ce ne sera pas avant la fin de cette décennie” lorsque les gadgets métavers comme le Quest Pro seront “pleinement matures”.

Mais Meta ne vend pas de casques plus tard cette décennie. Il les vend maintenant et attend des technologues et des développeurs de logiciels qu’ils inventent des raisons convaincantes d’en acheter un.

C’était le plus gros point à retenir de l’événement de Meta mardi – pas le matériel et ce qu’il peut faire, mais le manque de logiciels convaincants et de cas d’utilisation pour vous donner l’impression que vous devez en manquer et en acheter un. Si c’était censé être le “moment iPhone” de Meta, il n’a pas été à la hauteur.

Et gardez à l’esprit que tout cela se produit en tant que principale activité de Meta via les applications Facebook et Instagram, face à des vents contraires écrasants. Les utilisateurs quittent Facebook. Reels, le concurrent TikTok de Meta, a eu du mal à gagner de l’argent grâce aux publicités dans un contexte d’engagement médiocre, comme Le journal de Wall Street rapporté la semaine dernière. Pommes les récentes mises à jour de confidentialité ont rendu plus difficile pour Meta de cibler les publicités sur les utilisateurs d’iPhone. Le titre est en baisse de 60% jusqu’à présent cette année.

Pendant ce temps, Meta perd au moins 10 milliards de dollars par an en essayant de forcer le métaverse à exister alors que Zuckerberg lui-même met en garde contre le déclin de l’intérêt pour le concept.

Oui, il est possible que Zuckerberg fasse ses preuves à la fin de la décennie ou dans les années 2030. Mais nous sommes en 2022 et l’entreprise a de nombreux problèmes contemporains à gérer d’ici là.

Dans une note aux investisseurs de Meta mercredi matin, les analystes de Needham ont loué l’ambition risquée de Zuckerberg pour le métaverse, mais ont également noté l’importance d’évaluer où en est l’entreprise aujourd’hui.

“Notre travail consiste à faire des appels d’actions”, ont déclaré les analystes de Needham, ajoutant plus tard : “Nous admirons l’engagement de Mark Zuckerberg envers une vision face à des probabilités écrasantes. Meta est prêt à faire de gros paris qui pourraient changer le monde pour 2 milliards de consommateurs. , ou créer un échec épique.”

