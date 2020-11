ZTE Watch Live annoncé avec un indice IP68 et une autonomie de 21 jours

ZTE a dévoilé sa dernière montre intelligente en Chine, baptisée Watch Live. Il contient un écran LCD TFT carré de 1,3 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels. La Watch Live ne pèse qu’un cheveu de plus de 35 grammes tandis que ses dimensions sont de 40,6 x 34,6 x 10,8 mm. Il est également classé IP68 et est livré avec un bracelet en silicone souple.

Vous obtenez 12 types de suivi d’activité ainsi que des notifications en temps réel, un contrôle de la musique, des rappels sédentaires et une fonctionnalité d’obturateur de caméra à distance. Il existe une application météo ainsi qu’une fonction trouver mon téléphone qui peut faire sonner votre appareil couplé si vous l’avez égaré.







ZTE Watch en direct

La Watch Live effectue un suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 ainsi que vos niveaux de saturation en oxygène sanguin. Il peut également suivre vos journaux de sommeil et vos niveaux de stress. La durée de vie de la batterie est estimée entre 14 et 21 jours, augmentant avec l’utilisation. La charge se fait via un pad magnétique propriétaire.

Le ZTE Watch Live est répertorié à CNY 229 (35 $) sur le site Web de la société et les ventes officielles commencent le 3 décembre. La disponibilité internationale n’était pas encore détaillée.

La source (en chinois) | Via