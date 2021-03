Les LiveBuds SE ont un design intra-auriculaire et de longues tiges. Ils sont disponibles en noir et blanc et disposent d’un boîtier de charge ovale. La conception légère est complétée par un indice IPX4 qui devrait les protéger contre la pluie légère et la transpiration.

Watch GT peut suivre votre fréquence cardiaque ainsi que les niveaux d’oxygène dans le sang, le sommeil et le stress. Il y a un GPS embarqué et une étanchéité 5ATM pour que vous puissiez même suivre vos séances de natation – l’un des 16 modes sportifs pris en charge. ZTE a ajouté une touche spéciale au mode football qui peut suivre les positions que vous jouez en temps réel sur le terrain et vous donne également une carte thermique de vos zones les plus actives sur le terrain.

