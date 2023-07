ZTE taquine une caméra bien améliorée pour le prochain produit phare de la nubie

Alors qu’une équipe de ZTE se prépare pour le lancement du Red Magic 8S Pro demain, leurs collègues travaillent sur le prochain produit phare de l’appareil photo. Ni Fei, le président de ZTE Mobile Devices, a publié une image de deux modules de caméra – l’un appartenant à un ancien téléphone ZTE et l’autre à un modèle à venir. Les deux modules ont la même taille (22,5 x 22 mm), mais l’un a clairement une ouverture beaucoup plus grande.







Le module de caméra pour le prochain téléphone avec appareil photo ZTE (à gauche) et l’ancien module (à droite)

Un teaser précédent pour un téléphone nubia montrait un gros plan d’un îlot de caméra avec deux étiquettes clairement visibles – « 35mm » et « Ultra sensor ». Les objectifs de 35 mm se trouvent couramment sur les téléphones nubia de la série z (et certains Axons). Le lancement le plus récent de la famille était le nubia Z50 Ultra en mars.







Un teaser pour un téléphone photo nubia avec un objectif 35 mm et un « capteur Ultra »

Quoi qu’il en soit, le message de Ni Fei parle de l’appareil photo qui va « au-delà d’un pouce », mais quelque chose peut se perdre dans la traduction – ZTE n’a tout simplement pas de téléphone avec un capteur de type 1″ et aller au-delà semble peu probable. Cela fait peut-être référence aux performances de l’appareil photo, l’ouverture plus large lui permettant d’égaler (et peut-être de dépasser) les autres qui ont un capteur de 1″.

Nous pourrions avoir un indice sur le nouveau téléphone avec appareil photo demain lors de l’annonce de Red Magic, qui comprendra non seulement le 8S Pro, mais également la tablette de jeu Red Magic et les bourgeons Dao TWS.

Source (en chinois) | Via