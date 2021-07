ZTE publie la première image de l’Axon 30 5G avec une caméra sous écran de deuxième génération

L’année dernière, ZTE a présenté le premier téléphone avec une caméra sous l’écran, l’Axon 20 5G. La société taquine une caméra UD de deuxième génération depuis février et montre des démos avec des prototypes.

Nous avons maintenant la confirmation officielle qu’un ZTE Axon 30 5G arrivera bientôt avec cet appareil photo de deuxième génération. La société n’a pas précisé quand exactement, mais des sources non officielles font état d’une annonce du 22 juillet (le président de ZTE, Ni Fei, a déclaré qu’un tout nouvel appareil arriverait ce mois-ci, sans aucun détail).

Visionox semble faire partie des efforts de ZTE. Les deux sociétés auraient fait une percée avec un nouvel arrangement de pixels qui permet une meilleure clarté et une meilleure qualité d’image, ce qui a incité ZTE à créer le nouveau téléphone.

Selon un article de ZTE de février, la densité de pixels de la zone au-dessus de la caméra va doubler (200 ppi à 400 ppi), ce qui devrait la rendre moins visible. De plus, le taux de rafraîchissement de l’écran devrait également être amélioré, passant de 90 Hz à 120 Hz.

En fait, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du reste du téléphone, mais étant donné qu’il a comme frères et sœurs l’Axon 30 Pro et l’Axon 30 Ultra, un chipset Snapdragon 888, un appareil photo triple 64 MP plus un périscope 8 MP 5x et une charge rapide ( 55W ou 66W) sont en ordre.

Fait intéressant, l’Axon 30 5G avec une caméra sous-écran a peut-être été lancé aux côtés de ses frères et sœurs car la technologie elle-même était prête, cependant, la pénurie de semi-conducteurs a retardé son arrivée. ZTE a également fait la démonstration d’un scanner 3D sous écran (basé sur la lumière structurée), qui ne sera probablement pas présenté sur le nouveau modèle Axon 30, mais nous pourrions obtenir une mise à jour sur la technologie.





Un ZTE Axon 30 Ultra avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage sera disponible en Chine ce vendredi

Soit dit en passant, ZTE a annoncé qu’il commencerait à vendre l’Axon 30 Ultra entièrement équipé avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage ce vendredi. Il ne sera disponible qu’en Chine à première vue, le site américain de ZTE ne montre que les versions 8/128 et 12/256 Go.

