ZTE présentera la série Nubia Z50 le 19 décembre avec un appareil photo amélioré

La série nubia Z50 arrivera le 19 décembre, a révélé la marque sur sa chaîne officielle Weibo. La gamme aura un appareil avec un nouvel appareil photo sur mesure avec une distance focale équivalente de 35 mm, qui est l’entrée de lumière d’un capteur de 1″.

Cependant, nubia a formulé l’annonce de telle manière qu’il est peu probable que nous voyions un véritable capteur de 1 pouce ; nous obtenons plutôt un jeu de tir avec un objectif sophistiqué et quelques améliorations logicielles.

Depuis que ZTE a remanié l’ensemble de sa gestion en 2019 et a dû payer une amende d’un milliard de dollars pour avoir enfreint les embargos commerciaux, nous avons vu sa sous-marque nubia sortir un seul smartphone nubia Z – il y avait le nubia Z40 Pro (avec deux variantes avec différents batteries et chargement), le nubia Z30 Pro et le nubia Z20.

Nous devons attendre l’événement de lundi prochain pour savoir si cela se poursuivra dans la gamme Z50. Espérons que nubia partagera plus de teasers dans les sept jours précédant le lancement.

