ZTE prépare un autre téléphone Axon avec une caméra sous-écran

Alors que le ZTE Axon 20 de l’année dernière était le premier téléphone disponible dans le commerce avec une caméra sous-écran, les Axon 30 Pro et Axon 30 Ultra de cette année présentaient des conceptions de perforation standard pour leurs caméras selfie. Mais selon une nouvelle fuite, ZTE prévoit de sortir un autre membre de la famille Axon 30, cette fois avec une caméra UD améliorée. La nouvelle fuite semble également être conforme aux rumeurs précédentes.

ZTE Axon 20 5G

La fuite elle-même n’entre pas dans les détails, mais elle mentionne quelques informations intéressantes. Pour commencer, le combiné sera annoncé dès ce mois-ci. Deuxièmement, la société aurait fait une percée avec la qualité de la caméra, d’où la raison pour laquelle elle souhaite faire un deuxième tour.

L’Axon 20 n’a pas très bien fonctionné par rapport aux caméras selfie standard et le rapport affirme que ZTE a mis au point des astuces logicielles astucieuses pour atténuer autant que possible la buée et l’éblouissement.

La bonne chose est que nous n’aurons probablement pas à attendre beaucoup plus longtemps avant d’en savoir plus sur le combiné, s’il sort en juillet, c’est-à-dire.

