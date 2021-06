ZTE nubia Red Magic 6R en révision

Deux mois après avoir examiné le produit phare du jeu nubia Red Magic 6, son frère plus grand public, le Red Magic 6R arrive dans nos bureaux. Grâce à la boîte de vente au détail, nous savons que le R signifie Racing tandis que le téléphone a considérablement réduit l’esthétique du jeu et ajoute quelques améliorations ciblées sur les plus grandes masses – une meilleure caméra selfie, un capteur de profondeur pour les portraits et un beaucoup plus léger et corps plus compact.

Le nubia Red Magic 6R est environ 10% moins cher que le Red Magic 6, et avant de partir pour voir si c’est une meilleure affaire, faisons un déballage rapide et partageons quelques premières impressions.

En sortant le téléphone de la boîte, nous avons réalisé que les quatre côtés étaient plats, avec une certaine courbure uniquement dans les coins. Cela permet au téléphone de rester debout tout seul, même si nous doutons que beaucoup en aient jamais besoin.

L’écran 1080p est assez grand et nubia n’a fait aucun effort pour cacher le seul trou de perforation sur le dessus. Il est entouré d’un anneau en argent pour que vous sachiez toujours où regarder. Le taux de rafraîchissement de l’écran monte jusqu’à 144 Hz.

L’interface utilisateur est Red Magic OS 4.0 et comporte de nombreuses modifications axées sur les jeux. Notre unité de RAM de 12 Go résiste très bien à certains tests rapides comme une bataille rapide ou une course courte, mais il y a tout un examen à faire avant de dire comment le centre de contrôle Game Space fonctionne lorsqu’il est chargé de jouer à long terme.

nubia sera mis en vente dans le monde le 24 juin. Sa version chinoise proposait une charge de 55 W pour sa batterie de 4 200 mAh, mais les unités mondiales ne prennent en charge que les recharges de 30 W. Découvrir si cela fait une différence est l’une des choses que nous ferons pendant que nous travaillons sur l’examen. Restez à l’écoute!