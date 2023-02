ZTE Nubia Pad 3D à venir lors de l’événement MWC du 28 février

ZTE sera présent au MWC pour faire la démonstration des technologies 5G et dévoiler ses derniers appareils mobiles. La société vient de révéler sur les réseaux sociaux qu’elle présentera une tablette appelée Nubia Pad 3D, qui offrira des effets 3D sans avoir besoin de lunettes spéciales.

L’événement est prévu pour le 28 février à 15 heures, heure locale (CET), et ZTE présentera l’appareil sur son stand dans le hall 3 de la Fira Gran Via à Barcelone. Selon le post sur Weibo, ce sera la première technologie d’IA au monde pour des images dans les trois dimensions pour le spectateur.

Notre compréhension est que le moteur suivra vos yeux et simulera un effet 3D sans avoir besoin de lunettes ou d’un écran spécial à barrière de parallaxe.

La tablette sera livrée avec un port USB-C, deux caméras frontales dans la fine lunette et ce qui semble être un gros capteur entre les tireurs, probablement nécessaire pour la mise en œuvre des effets 3D. Nous assisterons au MWC, et une fois la tablette officielle, nous aurons plus de détails sur son fonctionnement réel.

Source (en chinois) | Via