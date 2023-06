ZTE nubia Neovision Glass est en vente libre

Suite à son annonce plus tôt cette année au MWC de Barcelone, le ZTE nubia Neovision Glass est désormais en vente libre dans l’UE, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Afrique du Sud. L’écran portatif monté sur la tête comprend un écran Micro-OLED qui produit une résolution de 1080P par œil, l’écran virtuel étant évolutif jusqu’à 120 pouces.

La luminosité maximale est évaluée à 1 800 nits et vous obtenez un champ de vision de 43° et vous obtenez également un ajustement de la myopie de 0 à 500°. Le casque ne pèse que 79 grammes et peut être branché sur une gamme d’appareils allant des smartphones aux tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeux et drones. Il dispose également d’un support Hi-Res Audio via ses haut-parleurs omnidirectionnels placés au niveau des tiges.

Neovision Glass est au prix de 529 $/549 €/479 £ et est disponible dès aujourd’hui auprès de ZTE dans les régions de l’Union européenne, du Royaume-Uni, du Moyen-Orient, de l’Asie-Pacifique et de l’Afrique du Sud.

