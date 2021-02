ZTE nous donne un autre aperçu de sa caméra sous-écran de deuxième génération

Avec tout le battage médiatique entourant les caméras sous-écran, ZTE a lancé l’année dernière le premier smartphone disponible dans le commerce avec la nouvelle technologie sur son Axon 20 5G. Maintenant, ZTE nous donne un autre regard sur sa tentative de deuxième génération du MWC Shanghai. Le compte officiel Weibo de la marque a partagé deux articles détaillant l’écran de ce que nous supposons être l’Axon 30 Pro.





Dispositif prototype ZTE avec caméra UD de deuxième génération

Selon l’article, la densité de pixels au-dessus de la caméra UD a été augmentée deux fois et atteint désormais 400ppi, ce qui donne une apparence plus cohérente du panneau. De plus, l’ensemble du panneau prend désormais en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 90 Hz sur l’Axon 20. La photo d’accompagnement montrant un prototype ZTE avec sa caméra UD de deuxième génération bien que nous ne puissions pas distinguer exactement la zone au-dessus du capteur comme qualité de l’image elle-même n’est pas terrible.





Détails sur la caméra UD de deuxième génération de ZTE

Dans un article séparé, nous avons un aperçu d’une autre nouvelle fonctionnalité à venir sur l’Axon 30 Pro – la première technologie de lumière structurée 3D sous écran. Cela permettra la numérisation 3D des visages et des objets pour déverrouiller le téléphone et vérifier les paiements. Il peut également être utilisé pour les applications de modélisation AR et 3D. ZTE affirme que la sécurité biométrique de son nouveau capteur est de loin supérieure à toute caméra ordinaire qui ne numérise que des images 2D.

Visionox a été chargé de fournir le panneau d’affichage de l’Axon 20 5G de l’année dernière et nous nous attendons à ce que ZTE s’appuie à nouveau sur le fabricant pour sa caméra UD de deuxième génération. Nous avons précédemment vu un échantillon de photo du nouveau capteur UD de ZTE qui a montré de grandes améliorations de qualité et des résultats plus fluides par rapport au tireur sortant de l’Axon 20.





Détails sur le nouveau module d’éclairage structuré 3D de ZTE

