ZTE lancera une caméra sous-écran de deuxième génération au MWC Shanghai

Après avoir apporté le premier smartphone grand public avec une caméra sous-écran, ZTE se prépare à présenter sa mise en œuvre de deuxième génération au prochain MWC de Shanghai. La conférence aura lieu du 23 au 25 février et l’Axon 30 Pro de ZTE pourrait très bien être l’appareil pour présenter le nouveau développement de l’UD.





Publication de Ni Fei sur Weibo

La nouvelle a été annoncée via un message Weibo par le président des appareils mobiles de ZTE, Ni Fei, et mentionne également que ZTE présentera la première technologie de lumière structurée 3D sous écran au monde. Il reste à voir comment cette implémentation sera utilisée, mais il y a des implications qu’elle peut aider à un balayage du visage plus précis. Le poste occupe également la première place de ZTE en termes de brevets en instance en Chine.





Affiche teaser ZTE MWC Shanghai 2021

L’Axon 30 Pro devrait être le produit phare de ZTE 2021 avec le capteur S5KGND 200MP de Samsung qui n’a pas encore été annoncé. La grande question est cependant de savoir si ZTE a réussi à améliorer la qualité d’image de la caméra UD après la sortie inférieure à la normale de l’Axon 20 5G. Le Snapdragon 888 est également au menu en fonction des fuites. Nous aurons sûrement plus de détails sur l’événement ZTE de la semaine prochaine, alors restez à l’écoute.

