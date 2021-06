ZTE, autrefois interdit aux États-Unis, lance un téléphone majeur pour le marché américain. Bien que je sois à peu près sûr que les gens pourraient encore techniquement acheter des appareils ZTE aux États-Unis pendant tout le drame passé, le lancement du Axon 30 Ultra se sent comme une grosse affaire. Il s’agit d’un appareil phare haut de gamme, doté de spécifications haut de gamme et d’un prix correspondant.

Les points forts des spécifications incluent un écran AMOLED 20:9 FHD + (2400 × 1080) de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un processeur Snapdragon 888, une base de 8 Go de RAM, un stockage de 128 Go, quatre caméras arrière dont la principale est un IMX686 de 64 mégapixels capteur, connectivité 5G, batterie 4600mAh avec charge rapide 65W, lecteur optique d’empreintes digitales, double haut-parleur avant, WiFi 6E et le logiciel MyOS11 basé sur Android 11.

Du point de vue du design, il ressemble assez à certains appareils de Samsung et OnePlus, ce qui est très bien. C’est un gros téléphone avec un grand écran couplé à un énorme système de caméra. Bien que ce soit certainement une idée intéressante, je ne pense pas que je me précipiterais pour dire aux gens d’acheter ce téléphone. Bien que ZTE ait une solide histoire dans la fabrication de bons téléphones, nous ne savons pas à quoi nous attendre en ce qui concerne les mises à jour logicielles.

Nous avons demandé une unité d’examen il y a un peu, mais qui sait si nous en aurons une. Nous verrons. Si vous voulez essayer quelque chose de différent, suivez le lien ci-dessous.

Lire le message d’origine : ZTE est de retour, lance Axon 30 Ultra aux États-Unis à partir de 749 $