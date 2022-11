ZTE dévoile Voyage 40 Pro+, un Axon 40 SE amélioré

ZTE a repris la conception de base de l’Axon 40 SE et l’a réorganisé en un milieu de gamme plus performant appelé ZTE Voyage 40 Pro+. Cette version ajoute la 5G, améliore les caméras, augmente la charge et a même une édition spéciale inspirée de van Gogh (similaire à l’édition Nubia Z40S Pro Starry Night).

















ZTE Voyage 40 Pro+ en gris crépuscule et bleu ciel

La conception de base est la même que celle de l’Axon avec deux îlots de caméra circulaires et un aspect divisé à l’arrière. Cependant, la caméra principale de l’île supérieure dispose désormais d’un capteur 64MP (au lieu de 50MP). Les deux autres modules sont toujours une caméra macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. À l’avant, la caméra selfie perforée a été mise à niveau vers un capteur 16MP (au lieu de 8MP).









ZTE Voyage 40 Pro+ avec caméra Dimensity 810 et 64MP

Un changement plus important est le chipset. Fini l’Unisoc T618, à sa place un Dimensity 810. Non seulement celui-ci offre une connectivité 5G, mais il apporte également plus de performances. Cela sera encore amélioré en doublant la RAM à 8 Go (avec une option jusqu’à 6 Go de RAM virtuelle). Le stockage est également doublé, s’élevant désormais à 256 Go, et le slot microSD reste en place.

D’autres améliorations incluent une batterie de 4 510 mAh qui se charge désormais à 66 W, contre la batterie de 4 500 mAh avec une charge de 22,5 W de l’Axon. Le nouveau modèle est un peu plus lourd, faisant pencher la balance à 192,5 g (au lieu de 182 g).









Le Voyage 40 Pro + a une charge plus rapide de 66 W (contre 22,5 W sur l’Axon 40 SE)

L’écran AMOLED de 6,67 pouces à l’avant a une résolution de 1 080 x 2 400 pixels (20:9) et une couverture DCI-P3 à 100 %, la luminosité culmine à 770 nits.

Le ZTE Voyage 40 Pro+ est maintenant disponible en pré-commande en Chine, vous pouvez le trouver pour 2 200 CNY (305 $/295 €/25 000 ₹) en bleu ciel et gris crépuscule. La première vente ouverte débutera le 12 décembre. Cependant, il existe également une option plus artistique.

















ZTE Voyage 40 Pro+ édition nuit étoilée

Il est inspiré de Van Gogh La nuit étoilée encore une fois, cependant, l’image n’est pas aussi proéminente qu’elle l’était sur la Nubie. Ici, il est réalisé avec un processus de lithographie spécial qui grave la célèbre image tourbillonnante dans le verre. Cette édition spéciale coûte le même prix, 2 200 CNY.

La source (en chinois)