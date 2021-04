L’Axon 30 Ultra arrive avec une surprise – il sera vendu aux États-Unis et au Canada. Nous ne savons pas encore quand ni pour combien, mais les récents lancements phares de ZTE se sont éloignés du marché nord-américain. Le nouveau modèle devrait également être disponible en Europe, comme d’autres Axons l’ont été.

Il existe deux autres modèles – l’Axon 30 et l’Axon 30 Pro. Ceux-ci ne viennent pas en Amérique du Nord, en fait, le modèle vanille a à peine été mentionné lors de la présentation – tout ce que nous savons, c’est qu’il aura une caméra sous écran. L’implication ici est que les deux autres ne le font pas.

ZTE Axon 30 Ultra

Le ZTE Axon 30 Ultra attire l’attention avec son triple appareil photo 64MP. Cela comprend un capteur principal IMX686 64MP avec OIS (ouverture f / 1.6), un autre module 64MP avec un objectif légèrement plus long (35 mm, f / 1.9) et un tireur ultra grand angle 64MP (120º, 13mm). La caméra principale peut enregistrer des vidéos jusqu’à 8K 30 fps.









ZTE Axon 30 Ultra

Il y a une quatrième caméra à l’arrière – un périscope 5x (objectif 123 mm avec OIS) et un capteur 8MP derrière. L’espace entre la came principale et le périscope devra être comblé par ce deuxième module 64MP, son objectif 35 mm doit être d’un grossissement d’environ 1,5x sur l’objectif principal et un grossissement supplémentaire sera géré par le capteur haute résolution.

Sur le devant, la caméra perforée fait son grand retour. Étant donné que l’Axon 20 5G était le premier avec une caméra sous écran, ce retour à la technologie supposée obsolète était inattendu. Et il a un capteur 16MP, au lieu de 32MP. Nous supposons que les selfies n’étaient pas une priorité.

L’écran était cependant doté d’un panneau OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (il a également des modes 90 Hz et 120 Hz, mais ne peut pas descendre en dessous de 60 Hz). La fréquence d’échantillonnage tactile est de 300 Hz. L’écran a une résolution de 1080p + et prend en charge HDR10 + et couvre DCI-P3 à 100%. Il a des côtés légèrement incurvés et est protégé par Gorilla Glass 5.

Le ZTE Axon 30 Ultra est alimenté par le chipset Snapdragon 888, contrairement aux puces de milieu de gamme de la famille Axon 20 (qui, pour être honnête, n’a jamais eu de membre Ultra). Quoi qu’il en soit, la configuration de base dispose de 8 Go de RAM (LPDDR5) et de 256 Go de stockage (UFS 3.1), mais vous pouvez passer à 12 Go de RAM si vous en ressentez le besoin. Et il existe également un modèle haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

La batterie a 4600mAh dans son réservoir et prend en charge une charge de 66W via un câble. Cependant, il n’y a pas de chargement sans fil. Le téléphone dispose de la 5G ainsi que du Wi-Fi 6E et du NFC complet. Il exécute MyOS 11 (basé sur Android 11).

L’Ultra est «à venir» dans trois couleurs principales (noir, blanc et menthe) plus une version spéciale en cuir vegan beige.

Bien que nous ne connaissions pas encore les prix sur les marchés occidentaux, nous avons les prix pour la Chine. L’Axon 30 Ultra démarrera à 4700 CNY (720 $ / 600 €). Ensuite, c’est juste 300 CNY de plus pour 4 Go supplémentaires de RAM. Le modèle élite vous coûtera 6 666 CNY (1020 $ / 850 €).

ZTE Axon 30 Pro

Le ZTE Axon 30 Pro est similaire à l’Ultra, bien qu’il abaisse la caméra. Et l’écran, le panneau OLED de 6,67 pouces, est laissé à plat et atteint désormais 120 Hz. Ce sont tous les déclassements, cependant, il s’agit toujours d’un panneau 10 bits avec une couverture DCI-P3 à 100% et le taux d’échantillonnage tactile est en fait légèrement plus élevé, 360 Hz.

Il a le même chipset Snapdragon 888, équipé de moins de mémoire (6/128 Go est la configuration de base). C’est également un téléphone 5G, mais la connectivité locale dépasse le Wi-Fi 6 (pas de E).











ZTE Axon 30 Pro

Le département de la caméra a été le plus touché car il ne dispose d’aucun semblant de zoom optique. Et il n’a que deux caméras 64MP – un module principal (IMX682) et un ultra-large (120 °). Les deux autres modules sont une macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP.

La batterie du modèle Pro est également plus petite et plus lente à charger, mais pas de beaucoup. Il a une capacité de 4200 mAh et prend en charge une charge de 55 W (encore une fois câblée uniquement).

Le ZTE Axon 30 Pro se vendra 3000 CNY (460 $ / 385 €) pour le modèle de base 6/128 Go, avec des variantes CNY 3300 (8/128 Go) et CNY 3600 (8/256 Go).

