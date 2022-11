ZTE dévoile Axon 40 Ultra Space Edition avec jusqu’à 18 Go de RAM et 1 To de stockage, dos en céramique

Comme prévu, ZTE a dévoilé une édition spatiale de l’Axon 40 Ultra – cette édition a plus de mémoire que vous ne savez peut-être quoi en faire. Et il a une construction plus premium que l’original déjà haut de gamme.

Le ZTE Axon 40 Ultra Space Edition vous permet de choisir entre deux capacités de mémoire : une avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et un modèle haut de gamme avec 18 Go de RAM et 1 To de stockage. Il s’agit d’un suivi d’une édition similaire de l’année dernière qui était basée sur l’Axon 30 Ultra à la place.









Axon 40 Ultra Space Edition : jusqu’à 18 Go de RAM et 1 To de stockage • charge plus rapide de 80 W

Comme vous pouvez le voir, le design est légèrement différent de l’Ultra ordinaire. Le panneau arrière a été remplacé par un autre en matériau céramique. ZTE a également retravaillé la bosse de la caméra – au lieu d’une île discrète, elle se fond désormais en douceur dans le dos. La céramique a été créée dans un moule spécial pour créer une texture spéciale sur la surface.













Le ZTE Axon 40 Ultra Space Edition a un dos en céramique

Pour rappel, voici à quoi ressemble l’Axon 40 Ultra d’origine :









Le design original de l’Axon 40 Ultra

Comme l’Ultra standard, la Space Edition dispose d’une puce de sécurité dédiée, qui a été développée par ZTE. La société affirme avoir passé avec succès les tests de cryptage commerciaux nationaux et avoir reçu trois certifications internationales majeures en matière de sécurité et de confidentialité.

Le téléphone est essentiellement le même que l’Ultra ordinaire. Cela signifie un écran AMOLED 120 Hz de 6,8 pouces avec une caméra sous écran de 16 MP. À l’intérieur se trouve un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 5 000 mAh, cependant, la charge a été augmentée de 65 W à 80 W. Le système de caméra à l’arrière utilise trois capteurs 64MP : un pour la caméra large (objectif 35 mm), un pour l’ultra large (16 mm) et un pour le périscope (91 mm).













Détails de la caméra Axon 40 Ultra : trois modules 64MP à l’arrière et sous la caméra d’affichage à l’avant

Le ZTE Axon 40 Ultra Space Edition est déjà en pré-commande en Chine et sera expédié le 6 décembre. Le modèle 12 Go/512 Go coûtera 5 900 CNY (825 $/795 €/67 000 ₹), les unités coûte 7 700 CNY (1 075 $/1 035 €/88 000 ₹). Le téléphone en édition spéciale est également livré dans une boîte sur mesure avec un étui de protection (qui s’adapte à la nouvelle forme de la bosse de l’appareil photo).

La source (en chinois) | Passant par