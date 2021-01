ZTE a ramené le smartphone Axon 20 en septembre – c’était le premier appareil disponible dans le commerce avec une caméra cachée sous l’écran. À peine cinq mois plus tard, la société prépare déjà le successeur après que son président a annoncé qu’un ZTE Axon 30 Pro 5G était en route.

Ni Fei, président des appareils mobiles chez ZTE, a déclaré sur son profil personnel Weibo que le nouvel Axon 30 Pro sera parmi les meilleurs téléphones de 2021 et qu’il aura l’une des configurations de caméra les plus puissantes.

Le profil du fabricant a publié une image de forme irrégulière qui ressemble à un dossier ou à une carte SIM. Cependant, cela pourrait aussi être le contour d’un îlot de caméra, car il n’y a pas de limites pour la perfection.

La série Axon 20 n’a jamais eu de téléphone avec un chipset phare approprié, nous nous attendons donc à ce que l’Axon 30 Pro exécute le Snapdragon 888, étant donné l’apparence de Pro dans le nom. Nous nous demandons également si le nouveau téléphone améliorera la technologie de la caméra UD et s’il la conservera – toutes les réponses devraient apparaître dans un proche avenir et nous espérons que ZTE nous donnera sûrement plus de teasers dans les semaines à venir.

