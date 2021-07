ZTE confirme que l’Axon 30 5G aura un écran 120 Hz pour aller avec la caméra UD de deuxième génération

ZTE poursuit sa campagne de teasers pour l’Axon 30 5G, le prochain téléphone doté d’une caméra sous-écran de deuxième génération. La société a publié la première image la semaine dernière et a confirmé plus tard qu’elle avait trouvé un moyen de doubler la densité de pixels de l’écran à 400 ppp dans la zone au-dessus de la caméra (cela devrait rendre cette zone pratiquement imperceptible).

Le ZTE Axon 30 5G aura un écran 120 Hz pour accompagner sa caméra UD

Maintenant, la société confirme que l’écran reçoit une autre mise à niveau – un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela représente une augmentation par rapport à 90 Hz sur l’Axon 20 5G, qui disposait d’une caméra UD de première génération. L’annonce est accompagnée d’une autre image de l’appareil.

Cela ne montre pas grand-chose, tout ce que vous voyez est le fond d’écran et le cadre du téléphone. C’est tout ce que vous êtes censé voir. Avec le système de première génération, la zone au-dessus de la caméra était assez visible, surtout avec un arrière-plan lumineux. Vous pouvez en savoir plus sur l’Axon 20 5G et sa caméra dans notre revue.



La première génération de caméra sous écran (Axon 20 5G) était assez perceptible dans certaines conditions

Cette zone n’a que 200 ppi de densité de pixels, ce qui l’empêchait de se fondre. Doubler cela pour l’Axon 30 5G devrait signifier que la zone et le reste de l’écran ont la même densité (le téléphone aurait un panneau 1080p +, cependant cela n’a pas été officiellement confirmé).

ZTE n’a pas fixé de date de révélation officielle pour l’Axon 30 5G, mais la rumeur veut que cela se produise le 22 juillet. C’est jeudi la semaine prochaine, nous pourrions donc voir un ou deux autres teasers jusqu’au dévoilement.

