Le dernier combiné 5G de ZTE est le Blade X1. Il sera exclusif au transporteur MVNO américain Visible qui opère sur le réseau de Verizon. Le X1 est en fait assez similaire au Blade V2020 5G de ZTE, la seule différence étant que le Blade X1 est alimenté par le chipset Snapdragon 765G.

Vous obtenez un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution FHD + et une découpe perforée pour la caméra selfie 16MP. L’arrière abrite une configuration à quatre caméras avec un tireur principal de 48MP soutenu par un objectif ultra-large de 8MP et deux modules de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le téléphone contient également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Le X1 5G est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est encore extensible via l’emplacement pour carte MicroSD. Le côté logiciel est couvert par Android 10 tandis que la batterie atteint 4000 mAh.

Le ZTE X1 5G a une seule couleur bleu nuit et se vend 384 $.

