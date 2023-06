ZTE Blade V70 devient officiel avec la charge Dimensity 810 et 66W

ZTE a discrètement annoncé un nouveau smartphone de la série Blade en Chine baptisé ZTE Blade V70. Il comprend un AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un chipset Dimensity 810 et une batterie de 5 100 mAh avec une charge filaire de 66 W.

Le panneau OLED est de 10 bits et comporte une découpe pour sa caméra frontale de 16 MP. L’arrière abrite une caméra principale de 64MP aux côtés d’un module ultra large de 8MP et d’une caméra macro de 5MP. Le côté logiciel est couvert par ZTE MyOS 11.5 basé sur le bon vieux Android 11. Blade V70 est répertorié dans une configuration unique de 8/256 Go et vous pouvez l’avoir dans n’importe quelle couleur tant qu’il est noir.







ZTE n’a pas encore annoncé de détails sur les prix ou la disponibilité. Selon les rapports, Blade V70 est destiné aux entreprises et aux employés du gouvernement et ne sera pas vendu aux consommateurs.

