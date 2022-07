ZTE Blade V40 Pro fait ses débuts au Mexique pour 365 $

ZTE a partiellement annoncé quatre téléphones Blade V40 en mars lors du MWC sans aucun détail sur les prix et la disponibilité. Maintenant, ZTE Blade V40 Pro est officiel au Mexique et nous obtenons la liste complète des spécifications et les détails des prix.

Le Blade V40 Pro arbore un AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a une découpe centrée pour la caméra selfie 16MP. Le dos comporte un capteur principal de 64 MP à côté d’une caméra macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Le chipset T618 d’Unisoc est à la barre avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via le slot microSD. Malgré son lancement au milieu de 2022, Blade V40 Pro démarre Android 11 de 2020 avec MyOS 11 de ZTE en plus. Il y a une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 65 W. Les autres extras incluent un lecteur d’empreintes digitales latéral et une prise casque.







ZTE Blade V40 Pro en vert et aurore

Le ZTE Blade V40 Pro est disponible dans les couleurs vert et aurore. Le téléphone est au prix de 365 $ au Mexique.

