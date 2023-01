ZTE Blade V40 montre son visage, les spécifications révélées

ZTE a encore un autre appareil V40 dans sa manche et c’est le Blade V40, qui a fait surface au Bangladesh. Le téléphone a été manipulé dans la nature et ses principales spécifications ont été confirmées.

Le ZTE Blade V40 Design est résolument une affaire d’entrée de gamme. Il dispose d’un chipset Unisoc T616 de 12 nm, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégré. Le Blade V40 fonctionne sous Android 12 avec MyOS 12 en plus.











La conception du ZTE Blade V40

Il y a trois caméras à l’arrière, un tireur principal de 50 MP et probablement des auxiliaires de profondeur et/ou de macro. La capacité de la batterie est de 4 500 mAh, mais nous n’avons aucune information sur sa vitesse de charge. Nous nous attendons à ce que l’écran soit de 6,6 pouces.

La source de la vidéo pratique indique que le ZTE Blade V40 coûtera moins de 17 999 BDT, soit environ 13 800 INR, converti, et nous devrions nous attendre à son annonce vers le début du mois de février.

ZTE Blade V40 Design rend

-Appareil photo principal 500MP

-caméra triple

-Jeu de puces Unisoc T616

