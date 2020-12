ZTE a actualisé sa gamme Blade V-series avec le lancement de ZTE Blade V2021 5G en Chine. Le smartphone est un appareil compatible 5G abordable qui comprend également trois caméras arrière, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un écran de 6,52 pouces. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Dimensity 720. Actuellement, la société chinoise de technologie n’a partagé aucun détail sur sa disponibilité mondiale. ZTE propose également des smartphones de jeu en Inde sous sa sous-marque Nubia.

Le nouveau ZTE Blade V2021 5G est disponible à l’achat dans deux options de stockage via la plate-forme de commerce électronique JD.com. Son prix commence à 999 CNY (environ 11200 Rs) pour l’option de stockage de base 4 Go + 64 Go, tandis que la variante de stockage supérieure de 6 Go + 128 Go coûte 1399 CNY (environ 15700) en Chine. Les options de couleur du smartphone incluent Space Grey, Fantasy Blue et Space Silver.

En termes de spécifications, le nouveau ZTE Blade V2021 5G arbore un écran HD + de 6,52 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le panneau d’affichage a un menton considérable et une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale. Sous le capot, le smartphone contient le SoC octa-core MediaTek Dimensity 720 couplé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 5121 Go via une carte microSD. Le téléphone fonctionne sous Android 10 prêt à l’emploi.

Sa configuration à triple caméra arrière abrite un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,79, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un snapper selfie de 8 mégapixels. L’application appareil photo prend également en charge des modes tels que le mode portrait, macro, panorama, mode scène, HDR, prise de vue nocturne et plus encore. Les autres fonctionnalités du ZTE Blade V2021 5G incluent 5G SA / NSA, double VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 et prise audio 3,5 mm. Le téléphone est équipé d’une batterie de 4000 mAh qui se recharge via le port USB Type-C.